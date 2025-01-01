Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет уникальная концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке эклектическом стиле.
Архитектурный декор Дома ученых придает ему величие и монументальность. В интерьерах парадных залов и великокняжеских кабинетов хранится уникальная художественная коллекция, которая станет частью захватывающего экскурсионного пути.
В приятной атмосфере исторического Белого зала посетители смогут увидеть уникальное балетное действо. Исполнятся шедевры мировой музыки в интерпретации классического танца от артистов Русского балета имени Анны Павловой. Три балетных артиста – премьеры и солистка театра – в сопровождении струнного ансамбля представят зрителям неувядающие истории о «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Шехерезаде» и «Кармен».
Особое внимание стоит обратить на новое балетное воплощение «Лунной сонаты» Бетховена. Изюминкой программы станет миниатюрный хореографический шедевр «Умирающий лебедь» Сен-Санса, вдохновленный творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой.
Концертная программа включает:
В программе примут участие:
Концерт с экскурсией продлится 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.
Обратите внимание на наличие разных категорий билетов: с экскурсией и без. В случае отсутствия билетов с экскурсией, возможность посещения экспозиции утрачивается. Экскурсионные группы будут отправляться каждые 15 минут, начиная с 14:45. Опоздавшие не смогут участвовать в экскурсии, а стоимость билетов с экскурсией не подлежит возврату.
Не упустите возможность увидеть уникальное балетное представление в исторических интерьерах дворца!