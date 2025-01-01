Меню
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер классического балета в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет уникальная концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке эклектическом стиле.

Архитектурный декор Дома ученых придает ему величие и монументальность. В интерьерах парадных залов и великокняжеских кабинетов хранится уникальная художественная коллекция, которая станет частью захватывающего экскурсионного пути.

Программа вечера

В приятной атмосфере исторического Белого зала посетители смогут увидеть уникальное балетное действо. Исполнятся шедевры мировой музыки в интерпретации классического танца от артистов Русского балета имени Анны Павловой. Три балетных артиста – премьеры и солистка театра – в сопровождении струнного ансамбля представят зрителям неувядающие истории о «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Шехерезаде» и «Кармен».

Особое внимание стоит обратить на новое балетное воплощение «Лунной сонаты» Бетховена. Изюминкой программы станет миниатюрный хореографический шедевр «Умирающий лебедь» Сен-Санса, вдохновленный творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой.

Музыкальные произведения

Концертная программа включает:

  • Балет:
  • Петр Чайковский – Танец феи Драже, Адажио из балета «Щелкунчик», Русский танец из балета «Лебединое озеро»
  • Жорж Бизе (переработка Родион Щедрин) – «Кармен-сюита»
  • Николай Римский-Корсаков – «Шехерезада»
  • Людвиг ван Бетховен – «Лунная соната»
  • Камиль Сен-Канс – «Умирающий лебедь»
  • Квинтет:
  • Шарль Гуно – Ария Фауста из оперы «Фауст»
  • Михаил Глинка – Танцы из оперы «Жизнь за царя»
  • Джузеппе Верди – Песенка герцога из оперы «Риголетто»
  • Пьетро Масканьи – Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Исполнители

В программе примут участие:

  • Анна Войтина – прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Александр Войтин – премьер театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Маргарита Ушакова – солистка театра Русский балет
  • Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность и правила посещения

Концерт с экскурсией продлится 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание на наличие разных категорий билетов: с экскурсией и без. В случае отсутствия билетов с экскурсией, возможность посещения экспозиции утрачивается. Экскурсионные группы будут отправляться каждые 15 минут, начиная с 14:45. Опоздавшие не смогут участвовать в экскурсии, а стоимость билетов с экскурсией не подлежит возврату.

Не упустите возможность увидеть уникальное балетное представление в исторических интерьерах дворца!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 января
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
16:00 от 2999 ₽

