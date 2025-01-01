Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В этом уникальном месте состоится захватывающая концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.
Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи на нашей экскурсии.
В историческом Белом зале дворца зрители станут свидетелями балетного действа, в котором избранные страницы мировой классической музыки предстанут в интерпретации пластического искусства. Три балетных артиста — премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой — в сопровождении струнного ансамбля расскажут на языке классического танца неувядающие истории из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехерезады» и «Кармен». Все это будет исполнено в лучших традициях русских балетмейстеров, таких как Адам Глушковский и Михаил Фокин.
Новое балетное воплощение получит «Лунная соната» Бетховена, а изюминкой программы станет миниатюрный хореографический шедевр «Умирающий лебедь» Сен-Санса, освященный творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой. Также прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая музыку Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.
Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите возможность погрузиться в мир классической музыки и балета!