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Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
Киноафиша Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки и балета в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В этом уникальном месте состоится захватывающая концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Экскурсия по историческим залам

Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи на нашей экскурсии.

Программа вечера

В историческом Белом зале дворца зрители станут свидетелями балетного действа, в котором избранные страницы мировой классической музыки предстанут в интерпретации пластического искусства. Три балетных артиста — премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой — в сопровождении струнного ансамбля расскажут на языке классического танца неувядающие истории из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехерезады» и «Кармен». Все это будет исполнено в лучших традициях русских балетмейстеров, таких как Адам Глушковский и Михаил Фокин.

Новое балетное воплощение получит «Лунная соната» Бетховена, а изюминкой программы станет миниатюрный хореографический шедевр «Умирающий лебедь» Сен-Санса, освященный творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой. Также прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая музыку Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.

Важная информация

Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

  • Балет:
    • Петр Чайковский (1840–1893) — Танец феи Драже, Адажио из балета «Щелкунчик»
    • Петр Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»
    • Жорж Бизе (1838–1875) — Родион Щедрин (1932*) «Кармен-сюита»
    • Николай Римский-Корсаков (1844–1908) — «Шехерезада»
    • Людвиг ван Бетховен (1770–1827) — «Лунная соната»
    • Камиль Сен-Санс (1835–1921) — «Умирающий лебедь»
  • Квинтет:
    • Шарль Гуно (1818–1893) — Ария Фауста из оперы «Фауст»
    • Михаил Глинка (1804–1857) — Танцы из оперы «Жизнь за царя»
    • Джузеппе Верди (1813–1901) — Песенка герцога из оперы «Риголетто»
    • Пьетро Масканьи (1863–1945) — Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Исполнители

  • Анна Войтина — прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Александр Войтин — премьер театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Ушакова Маргарита — солистка театра Русский балет
  • Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите возможность погрузиться в мир классической музыки и балета!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 3999 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 3999 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 26 декабря
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
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