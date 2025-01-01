Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Вечер классической музыки и балета в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В этом уникальном месте состоится захватывающая концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо, построенного в модном в XIX веке стиле эклектики.

Экскурсия по историческим залам

Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи на нашей экскурсии.

Программа вечера

В историческом Белом зале дворца зрители станут свидетелями балетного действа, в котором избранные страницы мировой классической музыки предстанут в интерпретации пластического искусства. Три балетных артиста — премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой — в сопровождении струнного ансамбля расскажут на языке классического танца неувядающие истории из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехерезады» и «Кармен». Все это будет исполнено в лучших традициях русских балетмейстеров, таких как Адам Глушковский и Михаил Фокин.

Новое балетное воплощение получит «Лунная соната» Бетховена, а изюминкой программы станет миниатюрный хореографический шедевр «Умирающий лебедь» Сен-Санса, освященный творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой. Также прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая музыку Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.

Важная информация

Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

Балет: Петр Чайковский (1840–1893) — Танец феи Драже, Адажио из балета «Щелкунчик» Петр Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро» Жорж Бизе (1838–1875) — Родион Щедрин (1932*) «Кармен-сюита» Николай Римский-Корсаков (1844–1908) — «Шехерезада» Людвиг ван Бетховен (1770–1827) — «Лунная соната» Камиль Сен-Санс (1835–1921) — «Умирающий лебедь»

Квинтет: Шарль Гуно (1818–1893) — Ария Фауста из оперы «Фауст» Михаил Глинка (1804–1857) — Танцы из оперы «Жизнь за царя» Джузеппе Верди (1813–1901) — Песенка герцога из оперы «Риголетто» Пьетро Масканьи (1863–1945) — Интермеццо из оперы «Сельская честь»



Исполнители

Анна Войтина — прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой

Александр Войтин — премьер театра Русский балет имени Анны Павловой

Ушакова Маргарита — солистка театра Русский балет

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите возможность погрузиться в мир классической музыки и балета!