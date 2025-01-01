Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа, на уникальную концертную программу. Наше мероприятие начнется с увлекательной экскурсии – прохода по залам великолепного флорентийского палаццо – здания Дома ученых, построенном в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, уникальные художественные коллекции – к изысканной атмосфере выдающейся эпохи можно будет приобщиться на экскурсии. В программе вечера — музыкальная классика, выраженная средствами классического балета. В историческом Белом зале дворца Великого князя Владимира Александровича, в котором выступали звезды императорской концертной, театральной и балетной сцены, развернется балетное действо, где избранные страницы мировой классической музыки предстанут в интерпретации пластического искусства. Три балетных артиста – премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой в сопровождении струнного ансамбля расскажут на языке классического танца неувядающие истории «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехерезады», «Кармен» в лучших традициях балетных постановок русских балетмейстеров от Адама Глушковского до Михаила Фокина. Новое балетное воплощение получит «Лунная соната» Бетховена, изюминкой программы станет миниатюрный хореографический шедевр, освященный творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой, «Умирающий лебедь» Сен-Санса. Кроме того, прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт из музыки Глинки, Гуно, Верди, Масканьи. Балетные сцены во дворце Великого князя — не пропустите! Внимание! Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 17.45. В случае опоздания на время, которое превышает время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. При этом стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается. Программа: Балет: Петр Чайковский (1840–1893) Танец феи Драже, Адажио из балета «Щелкунчик» Русский танец из балета «Лебединое озеро» Жорж Бизе (1838–1875) — Родион Щедрин (1932*) «Кармен-сюита» Николай Римский-Корсаков (1844–1908) «Шехерезада» Людвиг ван Бетховен (1770–1827) «Лунная соната» Камиль Сен-Санс (1835–1921) «Умирающий лебедь» Квинтет: Шарль Гуно (1818–1893) Ария Фауста из оперы «Фауст» Михаил Глинка (1804–1857) Танцы из оперы «Жизнь за царя» Джузеппе Верди (1813–1901) Песенка герцога из оперы «Риголетто» Пьетро Масканьи (1863–1945) Интермеццо из оперы «Сельская честь» И многое другое Исполнители: Анна Войтина — прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой Александр Войтин — премьер театра Русский балет имени Анны Павловой Ушакова Маргарита — солистка театра Русский балет Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас) Продолжительность концерта с экскурсией-проходом 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.