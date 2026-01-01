Балетная симфония

Вечер симфонической музыки на фестивале «Сириус»

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» вновь соберет на федеральной территории ведущих звезд классической сцены. Второй вечер фестиваля обещает стать ярким событием, в ходе которого Государственный академический симфонический оркестр имени Е. В. Светланова, под управлением дирижера Федора Безносикова, порадует зрителей великолепной симфонической программой.

Программа концерта

Вечер будет посвящен самым вдохновенным страницам русской и советской музыкальной классики, тесно связанным с миром балета и театра. В программе прозвучат произведения, которые уже завоевали любовь публики и становятся неотъемлемой частью гала-концертов на крупнейших сценах мира.

Основу программы составляют произведения наших выдающихся соотечественников — Петра Ильича Чайковского и Арама Хачатуряна. Зрителей ожидают фрагменты из знаменитых балетов: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Спартак» и «Гаянэ». Кроме того, в концерте прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и знаменитый вальс из музыки к драме «Маскарад» Михаила Лермонтова.

Мастера классики

Вот основные произведения, которые будут исполнены в ходе вечера:

Пётр Чайковский (1840–1893) Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Интродукция, Панорама и Вальс из балета «Спящая красавица», ор. 66 Сюита из балета «Лебединое озеро», оp. 20a

Арам Хачатурян (1903–1978) Сюита из балета «Спартак», op. 82 Адажио Спартака и Фригии Вариация Эгины и Вакханалия Вальс из музыки к драме «Маскарад», op. 48a Лезгинка из балета «Гаянэ», op. 50



Продолжительность концерта составит 1 час 50 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.