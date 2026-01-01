Балетная симфония
Балетная симфония

6+
О концерте

Вечер симфонической музыки на фестивале «Сириус»

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» вновь соберет на федеральной территории ведущих звезд классической сцены. Второй вечер фестиваля обещает стать ярким событием, в ходе которого Государственный академический симфонический оркестр имени Е. В. Светланова, под управлением дирижера Федора Безносикова, порадует зрителей великолепной симфонической программой.

Программа концерта

Вечер будет посвящен самым вдохновенным страницам русской и советской музыкальной классики, тесно связанным с миром балета и театра. В программе прозвучат произведения, которые уже завоевали любовь публики и становятся неотъемлемой частью гала-концертов на крупнейших сценах мира.

Основу программы составляют произведения наших выдающихся соотечественников — Петра Ильича Чайковского и Арама Хачатуряна. Зрителей ожидают фрагменты из знаменитых балетов: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Спартак» и «Гаянэ». Кроме того, в концерте прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и знаменитый вальс из музыки к драме «Маскарад» Михаила Лермонтова.

Мастера классики

Вот основные произведения, которые будут исполнены в ходе вечера:

  • Пётр Чайковский (1840–1893)
    • Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
    • Интродукция, Панорама и Вальс из балета «Спящая красавица», ор. 66
    • Сюита из балета «Лебединое озеро», оp. 20a
  • Арам Хачатурян (1903–1978)
    • Сюита из балета «Спартак», op. 82
    • Адажио Спартака и Фригии
    • Вариация Эгины и Вакханалия
    • Вальс из музыки к драме «Маскарад», op. 48a
    • Лезгинка из балета «Гаянэ», op. 50

Продолжительность концерта составит 1 час 50 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Июль
16 июля четверг
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 900 ₽

