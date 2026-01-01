Балетная симфония

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» вновь соберет на федеральной территории ведущих звезд классической сцены. Второй вечер фестиваля обещает стать ярким событием, в ходе которого Государственный академический симфонический оркестр имени Е. В. Светланова, под управлением дирижера Федора Безносикова, порадует зрителей великолепной симфонической программой.
Вечер будет посвящен самым вдохновенным страницам русской и советской музыкальной классики, тесно связанным с миром балета и театра. В программе прозвучат произведения, которые уже завоевали любовь публики и становятся неотъемлемой частью гала-концертов на крупнейших сценах мира.
Основу программы составляют произведения наших выдающихся соотечественников — Петра Ильича Чайковского и Арама Хачатуряна. Зрителей ожидают фрагменты из знаменитых балетов: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Спартак» и «Гаянэ». Кроме того, в концерте прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и знаменитый вальс из музыки к драме «Маскарад» Михаила Лермонтова.
Вот основные произведения, которые будут исполнены в ходе вечера:
Продолжительность концерта составит 1 час 50 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.