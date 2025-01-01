Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Юрий Григорович
Киноафиша Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Юрий Григорович

Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Юрий Григорович

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем любителей театрального искусства на увлекательные лекции о балете от Ольги Розановой в Мариинском театре. Эти встречи предоставят уникальную возможность погрузиться в мир балета, узнать о его истории и гениях, которые оставили неизгладимый след в этой искусной дисциплине.

Балетмейстеры советской эпохи

В рамках лекций внимание будет уделено выдающимся балетмейстерам советского периода. Одним из них является Юрий Григорович — центральная фигура в мире русского балета. Его творения по праву занимают важное место среди классических балетных произведений, а также продолжают вдохновлять новые поколения танцоров и зрителей.

Шедевры Григоровича

В программе лекций будут рассмотрены знаменитые балеты Юрия Григоровича, такие как:

  • «Каменный цветок» (1957) — это произведение, основанное на русском фольклоре, рассказывает о любви и красоте природы.
  • «Легенда о любви» (1961) — балет о страсти и преданности, ставший одним из символов классического балета.

Не упустите возможность узнать больше о значении этих произведений и тех новаторских решениях, которые Григорович внедрил в свои постановки. Присоединяйтесь к лекциям и погружайтесь в волшебный мир балета!

Купить билет на выставка Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Юрий Григорович

Помощь с билетами
В других городах
Май
6 мая среда
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
29 октября в 10:00 Музей «Арт и факты»
от 690 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
10 ноября в 11:00 Музей «Арт и факты»
от 590 ₽
Фейковая правда
16+
Видео Фотография Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Фейковая правда
8 ноября в 20:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше