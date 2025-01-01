Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальные лекции о выдающихся балетмейстерах советской эпохи, которые оставили несгладимый след в истории балета. Ольга Розанова, известный эксперт в области хореографии, представит свои исследования о творчестве Василия Вайнонен, одного из самых значимых мастеров своего времени.

Василий Вайнонен и его шедевры

Вайнонен — это имя, которое ассоциируется с великими балетными постановками. На лекции будут рассмотрены его знаменитые работы, такие как:

(1932) — спектакль, заложивший основы нового направления в советском балете и отражающий дух времени. «Щелкунчик» (1934) — незабвенная интерпретация классического произведения, которая до сих пор является хитовой постановкой Мариинского театра.

Эти работы не только продемонстрировали таланты Вайнонена как хореографа, но и успели завоевать любовь зрителей. В своих лекциях Ольга Розанова поделится уникальными фактами о создании этих шедевров, а также разберёт их художественные особенности и значимость для развития отечественного балета.

Мы ждем вас на лекциях, где вы сможете погрузиться в захватывающий мир балета и узнать больше о его величайших представителях.