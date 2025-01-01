Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Мариинский театр приглашает всех любителей балета на увлекательные лекции, посвященные выдающимся балетмейстерам советской эпохи. В центре внимания окажется творческий наследие Вахтанга Чабукиани, одного из самых значимых представителей балетного искусства.

Шедевры Вахтанга Чабукиани

На лекциях будут представлены две знаковые постановки, созданные Чабукиани:

(1939) – романтичная и драматическая история, основанная на испанской легенде, которая поразила зрителей оригинальностью хореографии и музыкальным оформлением. «Отелло» (1960) – балет, созданный по мотивам трагедии Уильяма Шекспира, проникающий в глубины человеческой души и исследующий сложные эмоции.

Не пропустите уникальную возможность

Эти лекции – отличная возможность для зрителей глубже понять искусство балета и творчество Вахтанга Чабукиани. Узнайте больше о методах и подходах, которые сделали его работы уникальными. Погружение в историю балета и его культурный контекст поможет вам увидеть постановки в новом свете.