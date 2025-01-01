Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем всех ценителей театрального искусства на увлекательные лекции Ольги Розановой, посвященные выдающимся балетмейстерам советской эпохи. В рамках лекционного цикла зрители смогут не только узнать о жизни и творчестве великих мастеров, но и погрузиться в атмосферу шедевров, представляемых на сцене Мариинского театра.

Ростислав Захаров и его вклад в балет

Особое внимание будет уделено Ростиславу Захарову, знаковой фигуре в истории советского балета. Его работы оказали огромное влияние на развитие хореографии и оставили яркий след в репертуаре театра.

Шедевры балетмейстера

«Бахчисарайский фонтан» (1934) - это произведение основано на поэме Александра Пушкина и завоевало любовь зрителей благодаря своей зрелищности и глубокой эмоциональной окраске.

(1934) - это произведение основано на поэме Александра Пушкина и завоевало любовь зрителей благодаря своей зрелищности и глубокой эмоциональной окраске. «Медный всадник» (1949) - балет, вдохновленный одноименной поэмой, удивляет своей хореографической выразительностью и музыкальной насыщенностью, что делает его настоящей жемчужиной коллекции Мариинского театра.

Не упустите уникальную возможность узнать больше о великих произведениях, которые олицетворяют дух своего времени. Лекции Ольги Розановой станут настоящим праздником для всех, кто любит и ценит балет.