Приглашаем вас на уникальную серию лекций, посвящённых выдающимся балетмейстерам советской эпохи. В рамках цикла вы сможете ближе познакомиться с творениями гениального Леонида Якобсона и его шедеврами, которые по праву стали классикой балетного искусства.
Леонид Якобсон — одна из ключевых фигур в истории советского балета. Его работы отличает глубокая эмоциональность и литературность. В программе лекций будут рассмотрены следующие спектакли:
Лекции не только раскроют секреты этих балетов, но и позволят зрителям глубже понять контекст их создания, а также место Якобсона в театральной культуре.
Не упустите возможность погрузиться в мир классического балета и узнать больше о шедеврах, которые обогатили культурное наследие России!