Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Леонид Якобсон
Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Леонид Якобсон

Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальную серию лекций, посвящённых выдающимся балетмейстерам советской эпохи. В рамках цикла вы сможете ближе познакомиться с творениями гениального Леонида Якобсона и его шедеврами, которые по праву стали классикой балетного искусства.

Шедевры Леонида Якобсона

Леонид Якобсон — одна из ключевых фигур в истории советского балета. Его работы отличает глубокая эмоциональность и литературность. В программе лекций будут рассмотрены следующие спектакли:

  • «Шурале» (1950) — балет на основе татарских народных легенд и музыки Фариды Юсуповой.
  • «Спартак» (1956) — постановка, посвящённая древнеримскому гладиатору, ставшая символом борьбы за свободу.
  • «Хореографические миниатюры» (1958) — яркие и разнообразные короткие номера, showcasing уникальные хореографические стили.
  • «Клоп» (1962) — провокационное и остроумное произведение, основанное на произведении Владимира Маяковского.
  • «Двенадцать» (1964) — спектакль, вдохновлённый одноимённой поэмой Александра Блока.
  • «Страна чудес» (1967) — фантазийное путешествие по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла.

Лекции не только раскроют секреты этих балетов, но и позволят зрителям глубже понять контекст их создания, а также место Якобсона в театральной культуре.

Не упустите возможность погрузиться в мир классического балета и узнать больше о шедеврах, которые обогатили культурное наследие России!

Март
25 марта среда
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

