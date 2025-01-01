Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальную серию лекций, посвящённых выдающимся балетмейстерам советской эпохи. В рамках цикла вы сможете ближе познакомиться с творениями гениального Леонида Якобсона и его шедеврами, которые по праву стали классикой балетного искусства.

Шедевры Леонида Якобсона

Леонид Якобсон — одна из ключевых фигур в истории советского балета. Его работы отличает глубокая эмоциональность и литературность. В программе лекций будут рассмотрены следующие спектакли:

«Шурале» (1950) — балет на основе татарских народных легенд и музыки Фариды Юсуповой.

«Спартак» (1956) — постановка, посвящённая древнеримскому гладиатору, ставшая символом борьбы за свободу.

«Хореографические миниатюры» (1958) — яркие и разнообразные короткие номера, showcasing уникальные хореографические стили.

«Клоп» (1962) — провокационное и остроумное произведение, основанное на произведении Владимира Маяковского.

«Двенадцать» (1964) — спектакль, вдохновлённый одноимённой поэмой Александра Блока.

«Страна чудес» (1967) — фантазийное путешествие по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла.

Лекции не только раскроют секреты этих балетов, но и позволят зрителям глубже понять контекст их создания, а также место Якобсона в театральной культуре.

Не упустите возможность погрузиться в мир классического балета и узнать больше о шедеврах, которые обогатили культурное наследие России!