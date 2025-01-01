Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Вас ждет увлекательное путешествие в мир балета! Мариинский театр приглашает всех ценителей искусства на лекции, посвященные выдающимся балетмейстерам советской эпохи.

Леонид Лавровский и его шедевры

В рамках лекционного цикла особое внимание будет уделено Леониду Лавровскому, которому принадлежит создание классического варианта балета «Ромео и Джульетта» в 1940 году. Этот спектакль стал знаковым событием и по сей день радует зрителей своей глубиной и выразительностью.

Балет «Ромео и Джульетта» был создан на музыку Сергея Прокофьева, и сочетает в себе сочетание романтики и трагедии. Хореография Лавровского выделяется своей пластикой и красочностью, вызывая у зрителей широкий спектр эмоций.

Лекции Ольги Розановой — это уникальная возможность погрузиться в историю создания этого шедевра, а также узнать о жизненном пути и творческом наследии Лавровского. Не упустите шанс расширить свои знания о балете и увидеть его в новом свете!