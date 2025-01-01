Меню
Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Игорь Бельский
Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем вас на увлекательные лекции о балете Ольги Розановой, где вы сможете узнать о гениях советской эпохи и их выдающихся произведениях, представленных в Мариинском театре.

Игорь Бельский и его шедевры

Одним из ключевых фигур в истории балета является Игорь Бельский, который привнес в хореографию новые идеи и стиль. Его работы стали настоящими жемчужинами советского балета.

Зрители смогут познакомиться с двумя значительными балетами:

  • «Берег надежды» (1959) — произведение, глубоко отражающее идеалы своего времени и запечатлевающее человеческие чувства.
  • «Ленинградская симфония» (1961) — балет, ставший символом мужества и вдохновения в трудные годы, показывающий не только силу искусства, но и стойкость духа.

Лекции о данных произведениях будут насыщены интересными фактами и анализом хореографии, так что не упустите возможность углубить свои знания о балетном искусстве!

Апрель
15 апреля среда
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

