Лекции о балете Ольги Розановой в Мариинском театре

Приглашаем вас на увлекательные лекции о балете Ольги Розановой, где вы сможете узнать о гениях советской эпохи и их выдающихся произведениях, представленных в Мариинском театре.

Игорь Бельский и его шедевры

Одним из ключевых фигур в истории балета является Игорь Бельский, который привнес в хореографию новые идеи и стиль. Его работы стали настоящими жемчужинами советского балета.

Зрители смогут познакомиться с двумя значительными балетами:

(1959) — произведение, глубоко отражающее идеалы своего времени и запечатлевающее человеческие чувства. «Ленинградская симфония» (1961) — балет, ставший символом мужества и вдохновения в трудные годы, показывающий не только силу искусства, но и стойкость духа.

Лекции о данных произведениях будут насыщены интересными фактами и анализом хореографии, так что не упустите возможность углубить свои знания о балетном искусстве!