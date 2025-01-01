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Билеты от 500₽
Киноафиша Балет «Щелкунчик» театра им. Н. Сац

Балет «Щелкунчик» театра им. Н. Сац

6+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Рождественская сказка в танце

Балет в двух актах с финальным апофеозом на музыку П.И. Чайковского и либретто Мариуса Петипа, вдохновленным сказкой Э.-Т.-А. Гофмана.

Звезда мирового балета Николай Цискаридзе дебютировал как постановщик, представив свою версию этого классического произведения на сцене Детского музыкального театра. Хореография в редакции Василия Вайнонена была выбрана за свою мягкость и трогательность, идеально подходящую для юной аудитории.

Сюжет:
В доме Штальбаумов Рождественский вечер озарен смехом и танцами. Дети с восторгом принимают подарки от загадочного крестного Дроссельмейера. Маше достается Щелкунчик — необычная зубастая кукла. Но чудеса начинаются, когда в сне девочки Щелкунчик оживает, становится отважным героем, сражается с Мышиным Королем и отправляется с Машей в волшебное путешествие. Их путь пролегает через страну, напоминающую огромную сверкающую елку, где Щелкунчик превращается в прекрасного принца.

Особенности постановки:

  • Нежная хореография, трогающая сердца зрителей любого возраста.
  • Роскошные костюмы и декорации, создающие сказочную атмосферу.
  • Завораживающая музыка Чайковского, погружающая в волшебство Рождества.

Для всей семьи:
«Щелкунчик» — это не просто балет, это праздник, который подарит ощущение чуда каждому зрителю.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 500 ₽

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