Балет «Щелкунчик» театра им. Н. Сац

Рождественская сказка в танце

Балет в двух актах с финальным апофеозом на музыку П.И. Чайковского и либретто Мариуса Петипа, вдохновленным сказкой Э.-Т.-А. Гофмана.

Звезда мирового балета Николай Цискаридзе дебютировал как постановщик, представив свою версию этого классического произведения на сцене Детского музыкального театра. Хореография в редакции Василия Вайнонена была выбрана за свою мягкость и трогательность, идеально подходящую для юной аудитории.

Сюжет:

В доме Штальбаумов Рождественский вечер озарен смехом и танцами. Дети с восторгом принимают подарки от загадочного крестного Дроссельмейера. Маше достается Щелкунчик — необычная зубастая кукла. Но чудеса начинаются, когда в сне девочки Щелкунчик оживает, становится отважным героем, сражается с Мышиным Королем и отправляется с Машей в волшебное путешествие. Их путь пролегает через страну, напоминающую огромную сверкающую елку, где Щелкунчик превращается в прекрасного принца.

Особенности постановки:

Нежная хореография, трогающая сердца зрителей любого возраста.

Роскошные костюмы и декорации, создающие сказочную атмосферу.

Завораживающая музыка Чайковского, погружающая в волшебство Рождества.

Для всей семьи:

«Щелкунчик» — это не просто балет, это праздник, который подарит ощущение чуда каждому зрителю.