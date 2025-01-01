Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена

Погрузитесь в магию Нового года на балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», который состоится в роскошном особняке Серебрякова, расположенном в самом сердце зимнего Петербурга!
Для вас выступят блистательные солисты балета ведущих театров города. Уникальный балет при свечах, где каждое движение и взмах пачки освещены лишь сотнями мерцающих огней, создаст неповторимую атмосферу настоящего праздника.
Действие развернется в стенах жемчужины петербургской архитектуры. Парадные залы особняка с лепным декором и изразцовыми печами XIX века перенесут вас в эпоху балов и романтических историй. Особняк, сохранивший великолепие стилей классицизма и барокко, порадует глаз своим великолепием. Его знаменитый Голубой зал с самым красивым зеркалом в городе и отражением расписного плафона станет идеальной декорацией для встречи с героями сказки.
Балетмейстер Олеся Гапиенко, основываясь на знаменитой постановке Василия Вайнонена 1934 года, представляет свою изысканную версию «Щелкунчика». Это редкая возможность увидеть классический балет в камерной обстановке, где стирается грань между зрителем и артистом.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Обратите внимание! В продаже имеются билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.
Балет пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.
Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала балета. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.