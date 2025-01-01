Меню
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
Балет Чайковского «Щелкунчик» в особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию Нового года на балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», который состоится в роскошном особняке Серебрякова, расположенном в самом сердце зимнего Петербурга!

Уникальная атмосфера праздника

Для вас выступят блистательные солисты балета ведущих театров города. Уникальный балет при свечах, где каждое движение и взмах пачки освещены лишь сотнями мерцающих огней, создаст неповторимую атмосферу настоящего праздника.

Роскошь архитектуры

Действие развернется в стенах жемчужины петербургской архитектуры. Парадные залы особняка с лепным декором и изразцовыми печами XIX века перенесут вас в эпоху балов и романтических историй. Особняк, сохранивший великолепие стилей классицизма и барокко, порадует глаз своим великолепием. Его знаменитый Голубой зал с самым красивым зеркалом в городе и отражением расписного плафона станет идеальной декорацией для встречи с героями сказки.

Изысканная постановка

Балетмейстер Олеся Гапиенко, основываясь на знаменитой постановке Василия Вайнонена 1934 года, представляет свою изысканную версию «Щелкунчика». Это редкая возможность увидеть классический балет в камерной обстановке, где стирается грань между зрителем и артистом.

Дресс-код и детали

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители

  • Балетмейстер-постановщик — Олеся Гапиенко
  • Солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга

Билеты и продолжительность

Обратите внимание! В продаже имеются билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала балета.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий. Начало экскурсии за 45 минут до начала балета.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсий.

Балет пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала балета. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Декабрь
1 декабря понедельник
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
3 декабря среда
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
7 декабря воскресенье
19:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
8 декабря понедельник
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
10 декабря среда
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
13 декабря суббота
19:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
14 декабря воскресенье
19:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
15 декабря понедельник
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
16 декабря вторник
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
17 декабря среда
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽

Фотографии

Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена

