Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
Волшебство Нового года: балет «Щелкунчик» в особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию Нового года на балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в роскошном особняке Серебрякова, расположенном в самом сердце зимнего Петербурга. Для вас выступят блистательные солисты балета ведущих театров города.

Уникальная атмосфера и исторический антураж

Балет пройдет при свечах, где каждая деталь — движения танцоров и игра свечей — создаст неповторимую атмосферу праздника. Действие развернется в шикарных залах особняка Серебрякова, который считается жемчужиной петербургской архитектуры. Его парадные залы с лепным декором и изразцовыми печами XIX века перенесут вас в эпоху балов и романтических историй.

Особняк сохранил дворцовое великолепие стилей классицизма и барокко, а знаменитый Голубой зал с самым красивым зеркалом в городе и отражением расписного плафона станет идеальной декорацией для встречи с героями сказки.

Изысканная версия «Щелкунчика»

Балетмейстер Олеся Гапиенко, опираясь на знаменитую постановку Василия Вайнонена 1934 года, представляет свою изысканную версию «Щелкунчика». Это редкая возможность увидеть классический балет в камерной обстановке, где стирается грань между зрителем и артистом.

Не забудьте про дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала балета.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала балета.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Балет пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность балета с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала балета.

Возрастные ограничения

Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Проведите незабываемый вечер в особняке и окунитесь в волшебство и чудеса самой новогодней сказки «Щелкунчик»!

Январь
2 января пятница
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
3 января суббота
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
4 января воскресенье
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
5 января понедельник
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
6 января вторник
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
7 января среда
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽
8 января четверг
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽

