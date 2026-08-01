Спектакль Балет при свечах: Лебединое озеро. По мотивам постановки Мариуса Петипа

Балет при свечах: Лебединое озеро в Доме Архитектора

Театр камерного балета Arabesque под руководством балетмейстера Олеси Гапиенко представляет изысканное сценическое действо «Лебединое озеро» в роскошных интерьерах особняка Половцова, неподалёку от Исаакиевского собора. Это уникальное событие будет проходить в Бронзовом зале, озарённом светом сотен свечей, создавая атмосферу романтики и волшебства.

Классика в элегантной интерпретации

«Лебединое озеро» — это балет, который передаёт безупречную красоту и драматическую силу чувств только через движение и звук. В данной версии классического произведения артистам удалось достичь неповторимого эффекта благодаря выразительной пластике и изяществу линий, которые придают новую глубину переживаниям.

Исторический контекст

Особняк Половцова, где пройдет спектакль, был построен известными архитекторами своего времени — Месмахером, Брюлло и Боссе. Бронзовый зал поражает великолепием: резные двери, благородные фактуры и величественный световой плафон наполняют пространство мягким сиянием. Парадные комнаты сохранили своё историческое великолепие и сегодня радуют зрителей.

Вкусный комплимент

Каждый гость сможет насладиться бокалом игристого в антракте, что подчеркнёт атмосферу утончённого праздника.

Что ещё важно знать

Спектакль пройдет в двух отделениях с антрактом, общей продолжительностью 90 минут. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала представления. Балет предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Это событие будет особенно интересно любителям классического балета и атмосферных представлений.

Приходите насладиться встречей с классикой в её самой изящной форме, где музыка, движение и мерцание свечей сливаются в единое завораживающее действие.

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