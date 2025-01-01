Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балет при свечах и звездах. Щелкунчик и не только
Киноафиша Балет при свечах и звездах. Щелкунчик и не только

Балет при свечах и звездах. Щелкунчик и не только

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет при свечах и звёздах «Щелкунчик и не только» в Петербургском планетарии

Приглашаем вас в эту особенную предновогоднюю пору на уникальный балет при свечах и звездах «Щелкунчик и не только» в Петербургском планетарии, где гравитация искусства сильнее земного притяжения.

Волшебная атмосфера

Представьте: вы в уютном полумраке, окруженные мерцанием сотен свечей, а над вами раскрывается грандиозный 25-метровый звездный купол. Северное сияние зальет зал фантастическими красками. Звезды будут падать и взлетать, планеты и галактики пронесутся в безмолвном космическом танце.

Классика на сцене

В этом волшебном пространстве зазвучат шедевры классической музыки. Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга исполнят изящные номера из известных балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель». Особую атмосферу концерту придаст музыка Людовико Эйнауди, прославленного композитора, известного своими проникновенными композициями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Незабываемый вечер

Подарите себе вечер красоты, гармонии и космического вдохновения! Длительность балета составляет 1 час 15 минут, а мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального опыта!

Купить билет на концерт Балет при свечах и звездах. Щелкунчик и не только

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
18 декабря четверг
20:30
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1200 ₽
25 декабря четверг
20:30
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс
6+
Мастер-класс
Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс
24 октября в 19:00 Tillander
от 3800 ₽
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
26 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2300 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
3 октября в 21:10 Поправка
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше