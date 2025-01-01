Балет при свечах и звёздах «Щелкунчик и не только» в Петербургском планетарии

Приглашаем вас в эту особенную предновогоднюю пору на уникальный балет при свечах и звездах «Щелкунчик и не только» в Петербургском планетарии, где гравитация искусства сильнее земного притяжения.

Волшебная атмосфера

Представьте: вы в уютном полумраке, окруженные мерцанием сотен свечей, а над вами раскрывается грандиозный 25-метровый звездный купол. Северное сияние зальет зал фантастическими красками. Звезды будут падать и взлетать, планеты и галактики пронесутся в безмолвном космическом танце.

Классика на сцене

В этом волшебном пространстве зазвучат шедевры классической музыки. Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга исполнят изящные номера из известных балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель». Особую атмосферу концерту придаст музыка Людовико Эйнауди, прославленного композитора, известного своими проникновенными композициями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Незабываемый вечер

Подарите себе вечер красоты, гармонии и космического вдохновения! Длительность балета составляет 1 час 15 минут, а мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального опыта!