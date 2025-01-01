Балет при свечах и звездах. Лебединое озеро и не только

Балет «Лебединое озеро и не только» в Петербургском планетарии

Приглашаем вас на уникальное событие, где гравитация искусства сильнее земного притяжения! Балет «Лебединое озеро и не только» пройдет в уютной атмосфере Петербургского планетария, где вас окружат сотни мерцающих свечей, а над головой раскроется грандиозный 25-метровый звездный купол.

Космическая атмосфера

Представьте, как Северное сияние зальет зал фантастическими красками, звезды будут падать и взлетать, а планеты и галактики пронесутся в безмолвном космическом танце. В этом волшебном пространстве зазвучит живая музыка, а на сцене оживут шедевры балета.

Знаменитые балетные номера

Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении камерного оркестра I VIRTUOSI исполнят изящные номера из таких известных произведений, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Особую изюминку концерту придадут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, знаменитого своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Информация для зрителей

Подарите себе незабываемый вечер красоты, гармонии и космического вдохновения! Продолжительность выступления составит 1 час 15 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.