Балет на льду «Золушка» в Санкт-Петербурге

1 мая 2025 балет на льду Санкт-Петербурга приглашает жителей Северной столицы на спектакль «Золушка»! Это уникальное событие обещает удивить не только зрителей, но и гостей города красочной, невероятно красивой хореографией и оригинальными интерпретациями классических постановок.

Приглашаем вас на встречу с любимыми героями из волшебного мира, где сталкиваются добро и зло, и всегда есть место высоким благородным чувствам и подвигам.

Сюжет спектакля

«Золушка» — это балет, в котором обилие деталей, вариаций и колорита прелестно сплетается с романтикой сказки и волнительного чуда. История о девушке, которую злая мачеха превратила в служанку в собственном доме, о доброй фее-крестной и волшебном бале, обязательно завершится счастливым финалом!

Любимая всеми Золушка приоткроет вам дверь в сказку. Не упустите возможность стать частью этого волшебства!