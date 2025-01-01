Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балет на льду Золушка
Киноафиша Балет на льду Золушка

Спектакль Балет на льду Золушка

0+
Режиссер Константин Рассадин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Балет на льду «Золушка» в Санкт-Петербурге

1 мая 2025 балет на льду Санкт-Петербурга приглашает жителей Северной столицы на спектакль «Золушка»! Это уникальное событие обещает удивить не только зрителей, но и гостей города красочной, невероятно красивой хореографией и оригинальными интерпретациями классических постановок.

Приглашаем вас на встречу с любимыми героями из волшебного мира, где сталкиваются добро и зло, и всегда есть место высоким благородным чувствам и подвигам.

Сюжет спектакля

«Золушка» — это балет, в котором обилие деталей, вариаций и колорита прелестно сплетается с романтикой сказки и волнительного чуда. История о девушке, которую злая мачеха превратила в служанку в собственном доме, о доброй фее-крестной и волшебном бале, обязательно завершится счастливым финалом!

Любимая всеми Золушка приоткроет вам дверь в сказку. Не упустите возможность стать частью этого волшебства!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше