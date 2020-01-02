Спектакль Балет на льду «Спящая красавица»

Балет на льду «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге

Балет на льду Санкт-Петербурга вновь порадует жителей и гостей города уникальной постановкой! В этот раз на ледовой сцене КДЦ «Московский» оживет легендарная сказка «Спящая красавица», перенесенная в формат балета на льду. Это завораживающее зрелище соединяет в себе классическую хореографию, сказочные декорации и потрясающую музыку Петра Чайковского.

О спектакле

Вас ждет встреча с любимыми персонажами волшебного мира, где сталкиваются добро и зло, а благородные чувства и подвиги ведут к победе. История прекрасной принцессы Авроры, которой завистливая фея напророчила смерть, разворачивается на фоне изящных ледовых па и динамичных танцев. Но поцелуй влюбленного принца, как и в сказке, пробудит красавицу спустя сто лет, а балет завершится торжеством любви.

Особенности постановки

Это не просто балет, а настоящая музыкально-хореографическая поэма, где классические балетные движения превращаются в грациозные скольжения по льду. Великолепные костюмы и роскошные декорации помогут зрителям погрузиться в атмосферу сказки. Бессмертная музыка Чайковского звучит еще более проникновенно, создавая уникальное сочетание романтики, волшебства и философских вопросов о добре и зле.

Для кого

Балет на льду «Спящая красавица» будет интересен и взрослым, и детям. Это удивительное зрелище, которое стоит увидеть каждому любителю классического искусства в необычном формате.

Не пропустите!

Впервые на сцене КДЦ «Московский»! Этот уникальный спектакль непременно подарит вам незабываемые эмоции и подарит новый взгляд на известную сказку.