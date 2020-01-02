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Балет на льду «Спящая красавица»
Киноафиша Балет на льду «Спящая красавица»

Спектакль Балет на льду «Спящая красавица»

0+
Режиссер Константин Рассадин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Балет на льду «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге

Балет на льду Санкт-Петербурга вновь порадует жителей и гостей города уникальной постановкой! В этот раз на ледовой сцене КДЦ «Московский» оживет легендарная сказка «Спящая красавица», перенесенная в формат балета на льду. Это завораживающее зрелище соединяет в себе классическую хореографию, сказочные декорации и потрясающую музыку Петра Чайковского.

О спектакле

Вас ждет встреча с любимыми персонажами волшебного мира, где сталкиваются добро и зло, а благородные чувства и подвиги ведут к победе. История прекрасной принцессы Авроры, которой завистливая фея напророчила смерть, разворачивается на фоне изящных ледовых па и динамичных танцев. Но поцелуй влюбленного принца, как и в сказке, пробудит красавицу спустя сто лет, а балет завершится торжеством любви.

Особенности постановки

Это не просто балет, а настоящая музыкально-хореографическая поэма, где классические балетные движения превращаются в грациозные скольжения по льду. Великолепные костюмы и роскошные декорации помогут зрителям погрузиться в атмосферу сказки. Бессмертная музыка Чайковского звучит еще более проникновенно, создавая уникальное сочетание романтики, волшебства и философских вопросов о добре и зле.

Для кого

Балет на льду «Спящая красавица» будет интересен и взрослым, и детям. Это удивительное зрелище, которое стоит увидеть каждому любителю классического искусства в необычном формате.

Не пропустите!

Впервые на сцене КДЦ «Московский»! Этот уникальный спектакль непременно подарит вам незабываемые эмоции и подарит новый взгляд на известную сказку.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽

Фотографии

Балет на льду «Спящая красавица» Балет на льду «Спящая красавица» Балет на льду «Спящая красавица»

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