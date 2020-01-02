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Балет на льду Щелкунчик
Киноафиша Балет на льду Щелкунчик

Спектакль Балет на льду Щелкунчик

0+
Режиссер Константин Рассадин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Балет на льду «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге

Балет на льду Санкт-Петербурга вновь приглашает зрителей в удивительный мир классического искусства на льду. Впервые на сцене КДЦ «Московский» будет представлена новая интерпретация знаменитого балета «Щелкунчик» — одного из самых известных произведений в мировой культуре, которое стало неотъемлемой частью рождественских праздников.

О спектакле

«Щелкунчик» — это история, которая увлекает зрителей в волшебный мир, где деревянная кукла оказывается заколдованным принцем, а храбрая девочка Маша помогает ему победить злого Мышиного короля. Но это не просто сказка о чудесах. Постановка раскрывает глубже смыслы: она рассказывает о переходе от беззаботного детства к юности, когда мечты о любви и гармонии приобретают новые очертания.

Особенности постановки

На этот раз «Щелкунчик» предстанет перед зрителями в оригинальной ледовой хореографии, что придаст классическому балету особую динамику и зрелищность. Уникальные костюмы, впечатляющие декорации и потрясающая музыка Петра Чайковского помогут вам окунуться в сказочную атмосферу праздника.

Интересный факт: хотя сегодня «Щелкунчик» — один из главных символов Рождества, в своё время он не сразу завоевал любовь публики. Однако с течением времени его образ наполнился новыми смыслами и стал вдохновением для хореографов и режиссёров по всему миру.

Почему стоит посмотреть

Эта постановка не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Оригинальная хореография на льду в сочетании с классической музыкой и волшебной сказочной атмосферой создадут незабываемое впечатление. Это отличный способ окунуться в рождественское настроение и насладиться вечной классикой в новом формате.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный балет на льду, который обещает стать настоящим украшением праздничного сезона в Санкт-Петербурге!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
14:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

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