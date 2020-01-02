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Балет на льду Лебединое озеро
Киноафиша Балет на льду Лебединое озеро

Спектакль Балет на льду Лебединое озеро

0+
Режиссер Константин Рассадин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебное путешествие в мир классики и льда

Приглашаем вас насладиться уникальной постановкой бессмертного шедевра П. И. Чайковского — балета «Лебединое озеро», исполненного на льду. Это не просто классический балет, а завораживающее сочетание хореографии и фигурного катания, которое откроет перед зрителями магию танца в новой форме.

История, ожившая на льду

На сцене разворачивается известная всем сказка о принцессе Одетте, заколдованной злым чародеем. Только любовь и самоотверженность принца Зигфрида могут разрушить чары и вернуть ей свободу. Здесь высокие чувства, борьба добра и зла и героические подвиги превращаются в потрясающее ледовое шоу.

Симфония музыки и движения

Постановка завораживает не только своей сюжетом, но и визуальной составляющей. Великолепные костюмы, световые эффекты и оригинальная хореография в сочетании с музыкой Чайковского создают атмосферу настоящего волшебства. Каждое движение на льду дополняет бессмертные мелодии, делая их еще более яркими и эмоциональными.

Незабываемое шоу для всей семьи

«Лебединое озеро» на льду — это не только классический балет в новом прочтении, но и потрясающее зрелище для всех поколений. Если вы ищете событие, которое подарит яркие эмоции и впечатления, то это шоу точно для вас. Не упустите шанс стать частью этого ледового волшебства, где красота, искусство и музыка объединяются в один величественный шедевр!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
19:00 от 1200 ₽

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