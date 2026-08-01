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Балет на льду: к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой
Киноафиша Балет на льду: к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой

Балет на льду: к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой

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О выставке

Выставка в Петербурге к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой

Майя Плисецкая – балерина, чье имя навсегда вписано в историю мирового балета. С гастролями и концертами она объездила почти весь мир, выступая с номерами из известных балетов, участвуя в постановках зарубежных хореографов и создавая собственные спектакли.

Среди малоизвестных фактов о знаменитой артистке – ее связь с Арктикой. В 1932 году ее отца, Михаила Плисецкого, назначили генеральным консулом СССР на норвежском острове Шпицберген, где он также возглавил угольные шахты предприятия «Арктикуголь». Именно там, среди суровых льдов и снежных бурь, началась новая глава в жизни Майи Михайловны.

Ледокол «Красин» и его тайны

Воспоминания самой Плисецкой свидетельствуют о том, что семью Плисецких на Север доставило судно под названием «Красин». Однако историки до сих пор расходятся во мнениях о том, какое именно судно это было. Ледокол «Красин», который сейчас является музеем в Санкт-Петербурге, не участвовал в экспедициях на Шпицберген в 1932 и 1934 годах. Возможно, имелся в виду пароход «Леонид Красин», который тоже часто называли просто «Красин».

Выставка на ледоколе

На выставке, посвященной памяти выдающейся балерины, посетители смогут увидеть фотографии и отрывки из ее мемуаров («Я, Майя Плисецкая»), предоставленные Ольгой Николаевной Шукленковой. Визуальный ряд будет дополнен подлинными предметами из фондов музея, включая открытки с изображением архипелага Шпицберген, бумажные и металлические боны треста «Арктикуголь», а также значки и изделия из фарфора.

Партнером проекта выступил ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь». Специально для выставки на борт ледокола был доставлен уголь из шахты Баренцбурга, вымпелы с эмблемой треста, значки и голографический куб с изображением белых медведей и надписью «Пирамида» - название самого северного поселка российского присутствия на Шпицбергене.

Проект подготовлен при содействии Мариинского театра, эксперты которого оказывали консультационную помощь.

Выставка продлится в кают-компании ледокола до 8 ноября 2026 года.

Купить билет на выставка Балет на льду: к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
12 августа среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
13 августа четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
14 августа пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
15 августа суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
16 августа воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
17 августа понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
18 августа вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
19 августа среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
20 августа четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
21 августа пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
22 августа суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
23 августа воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
24 августа понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
25 августа вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
26 августа среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
27 августа четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
28 августа пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
29 августа суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
30 августа воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
31 августа понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
1 сентября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
2 сентября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
3 сентября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
4 сентября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
5 сентября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
6 сентября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
7 сентября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
8 сентября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
9 сентября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
10 сентября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
11 сентября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
12 сентября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
13 сентября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
14 сентября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
15 сентября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
16 сентября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
17 сентября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
18 сентября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
19 сентября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
20 сентября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
21 сентября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
22 сентября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
23 сентября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
24 сентября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
25 сентября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
26 сентября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
27 сентября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
28 сентября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
29 сентября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
30 сентября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
1 октября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
2 октября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
3 октября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
4 октября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
5 октября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
6 октября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
7 октября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
8 октября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
9 октября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
10 октября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
11 октября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
12 октября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
13 октября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
14 октября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
15 октября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
16 октября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
17 октября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
18 октября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
19 октября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
20 октября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
21 октября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
22 октября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
23 октября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
24 октября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
25 октября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
26 октября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
27 октября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
28 октября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
29 октября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
30 октября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
31 октября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
1 ноября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
2 ноября понедельник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
3 ноября вторник
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
4 ноября среда
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
5 ноября четверг
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
6 ноября пятница
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
7 ноября суббота
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.
8 ноября воскресенье
09:00
Ледокол «Красин» Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, у 23-й линии В.О.

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