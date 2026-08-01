Выставка в Петербурге к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой

Майя Плисецкая – балерина, чье имя навсегда вписано в историю мирового балета. С гастролями и концертами она объездила почти весь мир, выступая с номерами из известных балетов, участвуя в постановках зарубежных хореографов и создавая собственные спектакли.

Среди малоизвестных фактов о знаменитой артистке – ее связь с Арктикой. В 1932 году ее отца, Михаила Плисецкого, назначили генеральным консулом СССР на норвежском острове Шпицберген, где он также возглавил угольные шахты предприятия «Арктикуголь». Именно там, среди суровых льдов и снежных бурь, началась новая глава в жизни Майи Михайловны.

Ледокол «Красин» и его тайны

Воспоминания самой Плисецкой свидетельствуют о том, что семью Плисецких на Север доставило судно под названием «Красин». Однако историки до сих пор расходятся во мнениях о том, какое именно судно это было. Ледокол «Красин», который сейчас является музеем в Санкт-Петербурге, не участвовал в экспедициях на Шпицберген в 1932 и 1934 годах. Возможно, имелся в виду пароход «Леонид Красин», который тоже часто называли просто «Красин».

Выставка на ледоколе

На выставке, посвященной памяти выдающейся балерины, посетители смогут увидеть фотографии и отрывки из ее мемуаров («Я, Майя Плисецкая»), предоставленные Ольгой Николаевной Шукленковой. Визуальный ряд будет дополнен подлинными предметами из фондов музея, включая открытки с изображением архипелага Шпицберген, бумажные и металлические боны треста «Арктикуголь», а также значки и изделия из фарфора.

Партнером проекта выступил ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь». Специально для выставки на борт ледокола был доставлен уголь из шахты Баренцбурга, вымпелы с эмблемой треста, значки и голографический куб с изображением белых медведей и надписью «Пирамида» - название самого северного поселка российского присутствия на Шпицбергене.

Проект подготовлен при содействии Мариинского театра, эксперты которого оказывали консультационную помощь.

Выставка продлится в кают-компании ледокола до 8 ноября 2026 года.