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Билеты от 2000₽
Киноафиша Балет Москва. Ракурсы

Спектакль Балет Москва. Ракурсы

12+
Режиссер Кирилл Радев, Анна Щеклеина, Ольга Лабовкина, Мария Заплечная, Александр Фролов, Арсений Гордеев, Диана Мухамедшина, Максим Исаков
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Балет Москва»: Лаборатория современного танца

Театр «Балет Москва» представляет результат своей лаборатории современного танца. В рамках этого проекта танцовщики и репетиторы театра попробуют себя в роли постановщиков. Прошедшие через различные хореографические стили, они смогут предложить зрителям разные взгляды на современный танец, играя с жанрами и выражая свою индивидуальность.

Разнообразие и динамика современного танца

Созданные работы будут сочетать чувственные и интеллектуальные элементы, интровертность и экстравертность. Зрителей ждут танцевальные миниатюры, которые играют с сюжетом и чистым движением, отражая многогранность и динамичность современного танца.

Поддержка опытных хореографов

Вечер будет дополнен миниатюрами от известных хореографов, таких как Кирилл Радев, Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина, которые уже зарекомендовали себя в мире современного танца. Эти авторы, друзья театра, поддержат начинающих постановщиков и добавят разнообразия в программу.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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