Спектакль Балет Москва. Ракурсы

«Балет Москва»: Лаборатория современного танца

Театр «Балет Москва» представляет результат своей лаборатории современного танца. В рамках этого проекта танцовщики и репетиторы театра попробуют себя в роли постановщиков. Прошедшие через различные хореографические стили, они смогут предложить зрителям разные взгляды на современный танец, играя с жанрами и выражая свою индивидуальность.

Разнообразие и динамика современного танца

Созданные работы будут сочетать чувственные и интеллектуальные элементы, интровертность и экстравертность. Зрителей ждут танцевальные миниатюры, которые играют с сюжетом и чистым движением, отражая многогранность и динамичность современного танца.

Поддержка опытных хореографов

Вечер будет дополнен миниатюрами от известных хореографов, таких как Кирилл Радев, Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина, которые уже зарекомендовали себя в мире современного танца. Эти авторы, друзья театра, поддержат начинающих постановщиков и добавят разнообразия в программу.