Классический балет Чайковского при участии легендарного Фаруха Рузиматова

Классический шедевр русского балета, «Лебединое озеро», вновь предстанет на сцене Эрмитажного театра в исполнении Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского. В сопровождении Балтийского симфонического оркестра зрителей ждет незабываемое музыкальное и визуальное путешествие в мир волшебства.

Вечная история любви и проклятия

«Лебединое озеро» — это не просто балет, а культовый спектакль, который с каждым годом лишь усиливает свою популярность. Его история любви и проклятия, рассказанная через танец и музыку, остается актуальной и трогает сердца зрителей всех поколений. Белый лебедь, ставший символом русского балета, неизменно вызывает восхищение и уважение.

В основе сюжета — история принцессы Одетты, превращенной в лебедя злым колдуном Ротбардом, и её любви к принцу Зигфриду, который готов бороться с нечеловеческими силами ради её спасения. Балет воспевает вечные человеческие ценности: стремление к счастью, борьбу за свободу и идеал красоты.

Незабвенные образы и яркие исполнители

Роль Ротбарта, могущественного колдуна, исполнил народный артист России Фарух Рузиматов. Его мастерство и харизма добавят дополнительную глубину этому знаковому персонажу. В спектакле также выступят лучшие солисты Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского, под руководством художественного руководителя Елизаветы Меньшиковой.

Музыкальное сопровождение и постановка

Музыка Петра Ильича Чайковского, постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова в интерпретации Елизаветы Меньшиковой, создадут на сцене поистине магическую атмосферу, наполненную эмоциями и захватывающими моментами.

Не пропустите шанс увидеть этот классический балет, который продолжает жить в сердцах зрителей и остается одним из самых ярких произведений мирового балетного репертуара.