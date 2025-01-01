Балет имени Игоря Моисеева

Редкая программа от легендарного коллектива

Легендарный ансамбль танца имени Игоря Моисеева представит редкую программу из двух частей. Зрителей ждет уникальная возможность увидеть одну из самых обсуждаемых и неординарных хореографических постановок ансамбля — «Ночь на Лысой горе», а также лучшие номера из цикла «Танцы народов мира».

«Ночь на Лысой горе» — балет по мотивам Гоголя

«Ночь на Лысой горе» — одноактный балет по мотивам произведений Н.В. Гоголя, на музыку одноименной симфонической поэмы М.Мусоргского в обработке Н. Римского-Корсакова, либретто И. Моисеева. Это настоящее зрелище, полное сумасшедшей энергии и зрелищности. В постановке всё привлекает своей подлинностью: безошибочное исполнение, актерское мастерство, безудержный темперамент, музыка и костюмы. Балет состоит из двух картин: народные гулянья на основе народной музыки и шабаш ведьм на музыку Мусоргского. Главный герой, выпив немного горилки, засыпает и видит сон, в котором черт несет его на Лысую гору. В этом сне он встречает Кощея, ведьм и чертей. Это произведение необычно тем, что в нем сочетаются элементы классического танца, народного танца, акробатики и трюков.

Танцы народов мира и «Яблочко»

Во второй части программы зрители смогут увидеть лучшие номера ансамбля из программы «Танцы народов мира». В завершение вечера всех ждет легендарное «Яблочко», которое стало настоящим символом ансамбля.