Спектакль Балет Игоря Моисеева

Юбилейная программа Государственного Академического Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Предстоящий концерт ансамбля имени Игоря Моисеева станет настоящим праздником для всех любителей танца. В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители увидят юбилейную программу из цикла «Танцы народов мира». Ожидайте яркие номера, которые навсегда останутся в вашей памяти!

Программа концерта

На сцене будут представлены как популярные, так и редко исполняемые танцы. В программу войдут:

танец «Лето»

греческий танец «Сиртаки»

цыганский танец

белорусский танец «Юрочка»

аргентинский танец «Гаучо»

венесуэльский танец «Хоропо»

шуточный молдавский танец «Табакеряска»

калмыцкий танец

хореографическая картина «Партизаны»

адыгский танец

сюита мексиканских танцев

легендарное «Яблочко»

Не упустите шанс!

Концерты ансамбля имени И. Моисеева по праву считаются грандиозными событиями. Билеты на такие мероприятия всегда быстро раскупаются, поэтому лучше позаботиться о покупке заранее!

Руководитель ансамбля

Художественным руководителем ансамбля является народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, что подчеркивает высокий уровень исполнения и профессионализма театра.

Возрастное ограничение: 6+.