Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балет Игоря Моисеева
Киноафиша Балет Игоря Моисеева

Спектакль Балет Игоря Моисеева

12+
Возраст 12+

О спектакле

Юбилейная программа Государственного Академического Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Предстоящий концерт ансамбля имени Игоря Моисеева станет настоящим праздником для всех любителей танца. В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители увидят юбилейную программу из цикла «Танцы народов мира». Ожидайте яркие номера, которые навсегда останутся в вашей памяти!

Программа концерта

На сцене будут представлены как популярные, так и редко исполняемые танцы. В программу войдут:

  • танец «Лето»
  • греческий танец «Сиртаки»
  • цыганский танец
  • белорусский танец «Юрочка»
  • аргентинский танец «Гаучо»
  • венесуэльский танец «Хоропо»
  • шуточный молдавский танец «Табакеряска»
  • калмыцкий танец
  • хореографическая картина «Партизаны»
  • адыгский танец
  • сюита мексиканских танцев
  • легендарное «Яблочко»

Не упустите шанс!

Концерты ансамбля имени И. Моисеева по праву считаются грандиозными событиями. Билеты на такие мероприятия всегда быстро раскупаются, поэтому лучше позаботиться о покупке заранее!

Руководитель ансамбля

Художественным руководителем ансамбля является народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, что подчеркивает высокий уровень исполнения и профессионализма театра.

Возрастное ограничение: 6+.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше