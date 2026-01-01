Спектакль Балет Игоря Моисеева

Предстоящий концерт ансамбля имени Игоря Моисеева станет настоящим праздником для всех любителей танца. В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» зрители увидят юбилейную программу из цикла «Танцы народов мира». Ожидайте яркие номера, которые навсегда останутся в вашей памяти!
На сцене будут представлены как популярные, так и редко исполняемые танцы. В программу войдут:
Концерты ансамбля имени И. Моисеева по праву считаются грандиозными событиями. Билеты на такие мероприятия всегда быстро раскупаются, поэтому лучше позаботиться о покупке заранее!
Художественным руководителем ансамбля является народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, что подчеркивает высокий уровень исполнения и профессионализма театра.
Возрастное ограничение: 6+.