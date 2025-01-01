Спектакль Балет Игоря Моисеева

Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
Приглашаем вас на увлекательный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, который станет настоящим праздником для любителей танца и музыки. В программе представлены яркие и запоминающиеся номера, отражающие многообразие народных традиций и культур.
I отделение
- Русский танец «Лето» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов; Хореография: Игорь Моисеев
- Эстонский танец «Полька через ножку» — Обработка: С. Кац; Хореография: Игорь Моисеев
- Татарочка – черноморочка — Обработка: Е. Авксентьев; Хореография: Игорь Моисеев
- Сюита молдавских танцев: «Хора», «Чиокырлия», «Жок» — Обработка: Д. Федов; Хореография: Игорь Моисеев
- Старинная городская кадриль из цикла танцев «Картинки прошлого» — Обработка: П. Рыбаков; Хореография: Игорь Моисеев
- Хореографическая картина «Партизаны!» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов, С. Кац; Хореография: Игорь Моисеев
II отделение
- Сицилийская тарантелла — Обработка: С. Гальперин; Хореография: Игорь Моисеев
- Молдавский шуточный танец «Табакэряска» — Обработка: С. Гальперин; Хореография: Игорь Моисеев
- Сюита мексиканских танцев: «Сапатео», «Авалюлько» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов; Хореография: Игорь Моисеев
- Танец аргентинских пастухов «Гаучо» — Музыка: Н. Некрасов; Хореография: Игорь Моисеев
- Монгольская статуэтка — Обработка: С. Гальперин; Хореография: Игорь Моисеев
- Фрагмент флотской сюиты «День на корабле» - «Яблочко» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов; Хореография: Игорь Моисеев
Не упустите возможность увидеть великолепные танцевальные номера, которые погружают зрителей в атмосферу различных культур и традиций. Спектакль пройдет в уютной обстановке, которая создаст незабываемые впечатления.