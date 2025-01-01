Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Балет Игоря Моисеева
Билеты от 1200₽
Киноафиша Балет Игоря Моисеева

Спектакль Балет Игоря Моисеева

Образцовый советский ансамбль с плясками разных народов 6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Приглашаем вас на увлекательный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, который станет настоящим праздником для любителей танца и музыки. В программе представлены яркие и запоминающиеся номера, отражающие многообразие народных традиций и культур.

I отделение

  • Русский танец «Лето» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов; Хореография: Игорь Моисеев
  • Эстонский танец «Полька через ножку» — Обработка: С. Кац; Хореография: Игорь Моисеев
  • Татарочка – черноморочка — Обработка: Е. Авксентьев; Хореография: Игорь Моисеев
  • Сюита молдавских танцев: «Хора», «Чиокырлия», «Жок» — Обработка: Д. Федов; Хореография: Игорь Моисеев
  • Старинная городская кадриль из цикла танцев «Картинки прошлого» — Обработка: П. Рыбаков; Хореография: Игорь Моисеев
  • Хореографическая картина «Партизаны!» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов, С. Кац; Хореография: Игорь Моисеев

II отделение

  • Сицилийская тарантелла — Обработка: С. Гальперин; Хореография: Игорь Моисеев
  • Молдавский шуточный танец «Табакэряска» — Обработка: С. Гальперин; Хореография: Игорь Моисеев
  • Сюита мексиканских танцев: «Сапатео», «Авалюлько» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов; Хореография: Игорь Моисеев
  • Танец аргентинских пастухов «Гаучо» — Музыка: Н. Некрасов; Хореография: Игорь Моисеев
  • Монгольская статуэтка — Обработка: С. Гальперин; Хореография: Игорь Моисеев
  • Фрагмент флотской сюиты «День на корабле» - «Яблочко» — Обработка: С. Гальперин, В. Жмыхов; Хореография: Игорь Моисеев

Не упустите возможность увидеть великолепные танцевальные номера, которые погружают зрителей в атмосферу различных культур и традиций. Спектакль пройдет в уютной обстановке, которая создаст незабываемые впечатления.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева Балет Игоря Моисеева

В ближайшие дни

Повелитель мух
12+
Драма Детский
Повелитель мух
24 августа в 19:30 ЦНК «Мир искусств»
от 1550 ₽
0+
Детский Цирк
Алиса в Стране чудес
25 октября в 14:00 КЦ «Зодчие»
от 1300 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
4 августа в 19:00 РАМТ
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше