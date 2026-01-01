Балет и орган при свечах. Белое адажио («Лебединое озеро»), Сен-Санс «Лебедь»
6+
О концерте

Танцевальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в стенах Шведской церкви Святой Екатерины — памятника архитектуры Санкт-Петербурга, выполненного в псевдороманском стиле. Этот великолепный храм, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь история, акустика и атмосфера создают неповторимый фон для музыкальных событий.

В программе вечера — музыкальные шедевры, исполненные балетными артистами. На сцене развернется захватывающее балетное действо, где классика будет представлена в интерпретации пластического искусства. Вы сможете насладиться фрагментами «Лебединого озера» Чайковского, легендарным «Лебедем» Сен-Санса и произведениями Баха, Бетховена, Шопена, Мендельсона и других композиторов. Каждое произведение станет отдельной новеллой, рассказанной в языке музыки и танца.

Грация и легкость танцовщиков органично переплетутся с мелодической красотой шедевров, создавая незабываемое впечатление. Зрители смогут ощутить волшебный мир возвышенных чувств и переживаний, вдохновленных гением музыкальных мастеров. Этот вечер балета станет истинным подарком для ценителей высокого искусства и возможностью прикоснуться к вечным ценностям великолепия танца.

Программа концерта:

  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Иоганн Себастьян Бах — Бенедетто Марчелло Адажио из концерта для гобоя и струнных ре минор (переложение для органа)
  • Фридерик Шопен — Вальс до-диез минор
  • Леон Боэльман — Хорал из «Готической сюиты» ор. 25
  • Петр Чайковский — Белое адажио из балета «Лебединое озеро»
  • Перси Флетчер — «Фонтан грёз»
  • Камиль Сен-Санс — «Лебедь»
  • Феликс Мендельсон — Адажио
  • Людвиг ван Бетховен — «Лунная соната»: 1 часть
  • Феликс Мендельсон — Анданте
  • Эжен Жигу — Токката из цикла «10 пьес для органа»

Исполнители:

  • Анна Войтина — прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Александр Войтин — премьер театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Маргарита Ушакова — солистка театра Русский балет
  • Елена Рябко — орган
  • Электронный орган — Johannus

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Июнь
16 июня вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
23 июня вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
30 июня вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

