Балет и орган при свечах. Белое адажио («Лебединое озеро»), Сен-Санс «Лебедь»

Танцевальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в стенах Шведской церкви Святой Екатерины — памятника архитектуры Санкт-Петербурга, выполненного в псевдороманском стиле. Этот великолепный храм, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь история, акустика и атмосфера создают неповторимый фон для музыкальных событий.

В программе вечера — музыкальные шедевры, исполненные балетными артистами. На сцене развернется захватывающее балетное действо, где классика будет представлена в интерпретации пластического искусства. Вы сможете насладиться фрагментами «Лебединого озера» Чайковского, легендарным «Лебедем» Сен-Санса и произведениями Баха, Бетховена, Шопена, Мендельсона и других композиторов. Каждое произведение станет отдельной новеллой, рассказанной в языке музыки и танца.

Грация и легкость танцовщиков органично переплетутся с мелодической красотой шедевров, создавая незабываемое впечатление. Зрители смогут ощутить волшебный мир возвышенных чувств и переживаний, вдохновленных гением музыкальных мастеров. Этот вечер балета станет истинным подарком для ценителей высокого искусства и возможностью прикоснуться к вечным ценностям великолепия танца.

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Иоганн Себастьян Бах — Бенедетто Марчелло Адажио из концерта для гобоя и струнных ре минор (переложение для органа)

Фридерик Шопен — Вальс до-диез минор

Леон Боэльман — Хорал из «Готической сюиты» ор. 25

Петр Чайковский — Белое адажио из балета «Лебединое озеро»

Перси Флетчер — «Фонтан грёз»

Камиль Сен-Санс — «Лебедь»

Феликс Мендельсон — Адажио

Людвиг ван Бетховен — «Лунная соната»: 1 часть

Феликс Мендельсон — Анданте

Эжен Жигу — Токката из цикла «10 пьес для органа»

Исполнители:

Анна Войтина — прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой

Александр Войтин — премьер театра Русский балет имени Анны Павловой

Маргарита Ушакова — солистка театра Русский балет

Елена Рябко — орган

Электронный орган — Johannus

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.