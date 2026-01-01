Балет и орган при свечах. Белое адажио («Лебединое озеро»), Сен-Санс «Лебедь»

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в стенах Шведской церкви Святой Екатерины — памятника архитектуры Санкт-Петербурга, выполненного в псевдороманском стиле. Этот великолепный храм, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь история, акустика и атмосфера создают неповторимый фон для музыкальных событий.
В программе вечера — музыкальные шедевры, исполненные балетными артистами. На сцене развернется захватывающее балетное действо, где классика будет представлена в интерпретации пластического искусства. Вы сможете насладиться фрагментами «Лебединого озера» Чайковского, легендарным «Лебедем» Сен-Санса и произведениями Баха, Бетховена, Шопена, Мендельсона и других композиторов. Каждое произведение станет отдельной новеллой, рассказанной в языке музыки и танца.
Грация и легкость танцовщиков органично переплетутся с мелодической красотой шедевров, создавая незабываемое впечатление. Зрители смогут ощутить волшебный мир возвышенных чувств и переживаний, вдохновленных гением музыкальных мастеров. Этот вечер балета станет истинным подарком для ценителей высокого искусства и возможностью прикоснуться к вечным ценностям великолепия танца.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.