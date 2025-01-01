Балет-Джаз концерт Жизнь после танца. Вечеринка с фуршетом в музее

Приглашаем вас на уникальное событие — концертную вечеринку «Жизнь после танца», организованную ансамблем «КругоСвет-бэнд». Мероприятие пройдет в Музее ностальгии, расположенном в историческом дворце на Невском.
В программе вечера прозвучат шедевры русской балетной музыки и произведения современных петербургских авторов в джазовых обработках. Концерт обещает быть одновременно утончённым и динамичным, вдохновляя слушателей на новые музыкальные открытия.
Ансамбль «КругоСвет-бэнд» был основан в 2023 году петербургским композитором Светланой Нестеровой, лауреаткой международных конкурсов. В её коллективе также работает композитор Вячеслав Круглик, известный своими произведениями для симфонического и народного оркестров. Стиль ансамбля представляет уникальное соединение традиций петербургской композиторской школы с зажигательными ритмами джаза.
Концерт пройдет на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в Санкт-Петербурге в 1900 году. Этот инструмент, который обладал высоким качеством звучания, часто занимал ведущие позиции на международных выставках и был поставщиком Российского императорского двора.
Дворец Кваренги, где пройдет мероприятие, был построен в 1810 году и является ярким примером архитектурного наследия России. Здесь размещался Опекунский совет, а также жили многие выдающиеся деятели культуры, такие как Рахманинов, Достоевский, Ахматова.
В антракте гости смогут насладиться фуршетом с полусладкими винами, чаем с баранками и сладостями, что включено в стоимость билета. Также будет проведен увлекательный экскурсионный тур по музею с демонстрацией тематических экспонатов и призами.
Для гостей, впервые посетивших Музей ностальгии, будет интересна ретро-коллекция, включающая старинные телефоны, фотоаппараты, патефоны и другие исторические раритеты.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Начало концерта в 19:00, завершение до 21:50. Рекомендуем приходить за полчаса до начала.
Музей находится по адресу: Казанская 7, дворец Кваренги, 2 этаж. Ближайшие станции метро: Невский проспект — 300 м, Гостиный двор — 500 м, Сенная, Садовая, Спасская — 950 м, Адмиралтейская — 1200 м.
Возрастное ограничение: 12+