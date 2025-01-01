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Балет-Джаз концерт Жизнь после танца. Вечеринка с фуршетом в музее
Киноафиша Балет-Джаз концерт Жизнь после танца. Вечеринка с фуршетом в музее

Балет-Джаз концерт Жизнь после танца. Вечеринка с фуршетом в музее

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концертная вечеринка «Жизнь после танца» в Музее ностальгии

Приглашаем вас на уникальное событие — концертную вечеринку «Жизнь после танца», организованную ансамблем «КругоСвет-бэнд». Мероприятие пройдет в Музее ностальгии, расположенном в историческом дворце на Невском.

Программа вечера

В программе вечера прозвучат шедевры русской балетной музыки и произведения современных петербургских авторов в джазовых обработках. Концерт обещает быть одновременно утончённым и динамичным, вдохновляя слушателей на новые музыкальные открытия.

О коллективе «КругоСвет-бэнд»

Ансамбль «КругоСвет-бэнд» был основан в 2023 году петербургским композитором Светланой Нестеровой, лауреаткой международных конкурсов. В её коллективе также работает композитор Вячеслав Круглик, известный своими произведениями для симфонического и народного оркестров. Стиль ансамбля представляет уникальное соединение традиций петербургской композиторской школы с зажигательными ритмами джаза.

Состав ансамбля

  • Вячеслав Круглик — тромбон, бас-гитара
  • Светлана Нестерова — фортепиано
  • Лия Проскурякова — скрипка
  • Дарья Мажара — скрипка
  • Илья Круглик — ударные

Исторический контекст

Концерт пройдет на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в Санкт-Петербурге в 1900 году. Этот инструмент, который обладал высоким качеством звучания, часто занимал ведущие позиции на международных выставках и был поставщиком Российского императорского двора.

Место проведения

Дворец Кваренги, где пройдет мероприятие, был построен в 1810 году и является ярким примером архитектурного наследия России. Здесь размещался Опекунский совет, а также жили многие выдающиеся деятели культуры, такие как Рахманинов, Достоевский, Ахматова.

Дополнительные мероприятия

В антракте гости смогут насладиться фуршетом с полусладкими винами, чаем с баранками и сладостями, что включено в стоимость билета. Также будет проведен увлекательный экскурсионный тур по музею с демонстрацией тематических экспонатов и призами.

Ретро-коллекция

Для гостей, впервые посетивших Музей ностальгии, будет интересна ретро-коллекция, включающая старинные телефоны, фотоаппараты, патефоны и другие исторические раритеты.

Дата и время

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Начало концерта в 19:00, завершение до 21:50. Рекомендуем приходить за полчаса до начала.

Место и доступность

Музей находится по адресу: Казанская 7, дворец Кваренги, 2 этаж. Ближайшие станции метро: Невский проспект — 300 м, Гостиный двор — 500 м, Сенная, Садовая, Спасская — 950 м, Адмиралтейская — 1200 м.

Возрастное ограничение: 12+

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1820 ₽

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