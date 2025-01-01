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БалБесы
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Спектакль БалБесы

Гомерически смешной капустник для взрослых по сказкам Пушкина
Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 16+
Продолжительность 1 час, 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «БалБесы» — Пушкин, которого вы ещё не знали

Вас ждёт встреча с совершенно иным Пушкиным — остроумным, современным и близким к нашим дням. Спектакль «БалБесы» превращает великого поэта из хрестоматийного персонажа в живого молодого человека, который, несмотря на века, остаётся актуальным и метким в своих высказываниях.

Известные сказки Александра Сергеевича — «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» — предстанут перед вами в совершенно неожиданном свете. Эти истории покажут, что с тех пор, как они были написаны, в нашей жизни изменилось не так уж и много.

Пушкинские строки, полные острой мысли и точного наблюдения, обретут новую жизнь на сцене, удивляя и заставляя задуматься. Подготовьтесь увидеть Пушкина, которого вы ещё не знали, и насладиться свежим взглядом на его бессмертные произведения.

Режиссер
Иван Стависский
В ролях
Семен Мендельсон
Андрей Аршинников
Антон Шварц

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

БалБесы БалБесы БалБесы БалБесы БалБесы БалБесы БалБесы

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