Спектакль «БалБесы» — Пушкин, которого вы ещё не знали

Вас ждёт встреча с совершенно иным Пушкиным — остроумным, современным и близким к нашим дням. Спектакль «БалБесы» превращает великого поэта из хрестоматийного персонажа в живого молодого человека, который, несмотря на века, остаётся актуальным и метким в своих высказываниях.

Известные сказки Александра Сергеевича — «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» — предстанут перед вами в совершенно неожиданном свете. Эти истории покажут, что с тех пор, как они были написаны, в нашей жизни изменилось не так уж и много.

Пушкинские строки, полные острой мысли и точного наблюдения, обретут новую жизнь на сцене, удивляя и заставляя задуматься. Подготовьтесь увидеть Пушкина, которого вы ещё не знали, и насладиться свежим взглядом на его бессмертные произведения.