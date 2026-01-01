Оповещения от Киноафиши
Balballar / Объединение «Алиф»
Киноафиша Balballar / Объединение «Алиф»

Спектакль Balballar / Объединение «Алиф»

18+
Возраст 18+

О спектакле

Танцевальный спектакль «Balballar» в Театре Камала

Театр Г. Камала представляет спектакль «Balballar», посвященный загадочным скульптурам, которые прошли сквозь тысячелетия. Балбалы олицетворяют души предков, известных как арвахи, и их создание связано с чествованием рода или племени.

Хореография и музыка

Хореографом спектакля является Нурбек Батулла, а музыку к постановке написал композитор Ислам Валеев. Визуальное оформление спектакля разработано скульптором Альфизом Сабировым, художником по свету Эмилем Авраменко и художником по костюмам Алисой Гулканян. Администратором проекта выступает Талия Тухфатуллина, а техническим директором — Дарья Андреева.

Исполнители

В спектакле участвуют талантливые танцовщики:

  • Артур Аминов
  • Диляра Гареева
  • Илья Леонов
  • Ольга Шмарина
  • Регина Хафизова
  • Софья Валиуллина
  • Эдуард Хабибуллин

Смысл и идея

Балбалы часто изображают человека с кубком, и вокруг них устраивались пиры, где души предков радовались и не уходили в забвение. В рамках спектакля танцовщики ищут связь с арвахами, чтобы обрести новую энергию и поддержку от своего рода.

Исторический контекст

Премьера «Balballar» состоялась на фестивале «Аваздаш» в Альметьевске. Спектакль заинтересует тех, кто ценит культурные традиции и древние символы.

Март
8 марта воскресенье
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽
9 марта понедельник
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽

