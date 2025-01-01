Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балаганчик
Киноафиша Балаганчик

Спектакль Балаганчик

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 16+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Балаганчик» в Театре кукол им. Вольховского

В мистическом Петербурге, наполненном тайнами и загадками, Пьеро и Арлекин отправляются в увлекательное путешествие в поисках Прекрасной дамы — своего постоянно ускользающего идеала. Этот кукольный спектакль погружает зрителей в мир трогательных марионеток, которые, несмотря на свою бездушность, испытывают настоящие человеческие чувства и страсти — от надежды до глубокого отчаяния.

Тайны женственности

В вечном образе женственности проявляется таинственная кукла, обманчиво принимающая облики то маленькой девочки, то Смерти с косой. Это превращение символизирует многослойность женского образа и ощутимую непрекращающуюся борьбу героев за свои мечты.

Музыка и визуальные ассоциации

Спектакль воплощен в музыкальном оформлении, которое отсылает к классическим романсам начала XX века. Зрители будут погружены в атмосферу, где слова и зрительные образы создают уникальную симфонию, передающую эмоциональную глубину событий.

Вопросы о будущем

Найдут ли герои свою мечту? Снизойдет ли до них Прекрасная дама? Или, возможно, их поглотит равнодушный Петербург, стоящий на пороге нового, не всегда романтичного века и уже слышащий тревожные мелодии грядущих перемен?

Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей истории о поисках и открытиях в замечательном кукольном спектакле «Балаганчик»!

Купить билет на спектакль Балаганчик

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1000 ₽
7 ноября пятница
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1000 ₽
8 ноября суббота
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1000 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11 ноября вторник
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Три поросёнка
0+
Детский Кукольный
Три поросёнка
18 октября в 16:00 Театр кукол им. Вольховского
от 300 ₽
День рождения кота Леопольда
0+
Детский
День рождения кота Леопольда
5 октября в 11:00 Челябинский Молодежный театр
от 450 ₽
Больше чем экскурсия для взрослого зрителя
16+
Сторителлинг
Больше чем экскурсия для взрослого зрителя
18 сентября в 19:00 Театр кукол им. Вольховского
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше