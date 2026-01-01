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Балаганчик Петрушки
Киноафиша Балаганчик Петрушки

Спектакль Балаганчик Петрушки

6+
Возраст 6+

О спектакле

Марионеточное действо с интерактивной экскурсией в Музее музыки

В марионеточном действе «Балаганчик Петрушки», основанном на воспоминаниях Александра Бенуа, зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир театра. На сцене появятся знаменитые персонажи: задира-Петрушка, грубоватый Арап, изящная Балерина, Заклинатель змей, клоуны и Силач.

Особое внимание стоит уделить музыкальному сопровождению. Внимательные слушатели смогут узнать мотивы из знаменитого балета «Петрушка» Игоря Стравинского, но в необычной аранжировке для балалайки, баяна, скрипки и фортепиано. Это создаст уникальную атмосферу, погружающую зрителей в волшебный мир марионеток.

Интерактивная экскурсия

Перед началом спектакля зрителей ждёт увлекательная интерактивная экскурсия по выставке «Озарения», где они смогут познакомиться с детскими воспоминаниями великих артистов. Это отличная возможность узнать больше о мире театра и его представителях.

Команда спектакля

Над созданием спектакля трудились:

  • Режиссёр: Виктория Иванова
  • Художник: Юрий Сучков
  • Исполнительный продюсер: Марина Голякова
  • Звукорежиссёр: Павел Ховрачёв
  • Автор аранжировки: Наталья Высоких

Музыканты и артисты

В спектакле участвуют талантливые музыканты:

  • Наталья Высоких (скрипка, перкуссия)
  • Сергей Осколков – мл. (фортепиано)
  • Георгий Нефёдов (балалайка)
  • Андрей Дикоев (баян)

Артисты, исполняющие главные роли: Есения Тирских и Дмитрий Салин.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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