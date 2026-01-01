Спектакль Балаганчик Петрушки

Марионеточное действо с интерактивной экскурсией в Музее музыки

В марионеточном действе «Балаганчик Петрушки», основанном на воспоминаниях Александра Бенуа, зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир театра. На сцене появятся знаменитые персонажи: задира-Петрушка, грубоватый Арап, изящная Балерина, Заклинатель змей, клоуны и Силач.

Особое внимание стоит уделить музыкальному сопровождению. Внимательные слушатели смогут узнать мотивы из знаменитого балета «Петрушка» Игоря Стравинского, но в необычной аранжировке для балалайки, баяна, скрипки и фортепиано. Это создаст уникальную атмосферу, погружающую зрителей в волшебный мир марионеток.

Интерактивная экскурсия

Перед началом спектакля зрителей ждёт увлекательная интерактивная экскурсия по выставке «Озарения», где они смогут познакомиться с детскими воспоминаниями великих артистов. Это отличная возможность узнать больше о мире театра и его представителях.

Команда спектакля

Над созданием спектакля трудились:

Режиссёр: Виктория Иванова

Виктория Иванова Художник: Юрий Сучков

Юрий Сучков Исполнительный продюсер: Марина Голякова

Марина Голякова Звукорежиссёр: Павел Ховрачёв

Павел Ховрачёв Автор аранжировки: Наталья Высоких

Музыканты и артисты

В спектакле участвуют талантливые музыканты:

Наталья Высоких (скрипка, перкуссия)

Сергей Осколков – мл. (фортепиано)

Георгий Нефёдов (балалайка)

Андрей Дикоев (баян)

Артисты, исполняющие главные роли: Есения Тирских и Дмитрий Салин.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!