Спектакль Балаганчик Петрушки

В марионеточном действе «Балаганчик Петрушки», основанном на воспоминаниях Александра Бенуа, зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир театра. На сцене появятся знаменитые персонажи: задира-Петрушка, грубоватый Арап, изящная Балерина, Заклинатель змей, клоуны и Силач.
Особое внимание стоит уделить музыкальному сопровождению. Внимательные слушатели смогут узнать мотивы из знаменитого балета «Петрушка» Игоря Стравинского, но в необычной аранжировке для балалайки, баяна, скрипки и фортепиано. Это создаст уникальную атмосферу, погружающую зрителей в волшебный мир марионеток.
Перед началом спектакля зрителей ждёт увлекательная интерактивная экскурсия по выставке «Озарения», где они смогут познакомиться с детскими воспоминаниями великих артистов. Это отличная возможность узнать больше о мире театра и его представителях.
Над созданием спектакля трудились:
В спектакле участвуют талантливые музыканты:
Артисты, исполняющие главные роли: Есения Тирских и Дмитрий Салин.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!