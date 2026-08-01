Спектакль Балаган

С 1 августа в Новосибирском цирке стартует уникальное цирковое шоу «Балаган», которое представляет совместный проект компании «Росгосцирк» и «Цирка Влада Гончарова». Это яркое представление впервые знакомит зрителей с морскими львами и мексиканскими тиграми на отечественной арене. Готовьтесь увидеть историю Российского цирка в двух актах, рассказанную с помощью современных технологий, красочных костюмов и авторской музыки.
Шоу собрала лучших артистов из разных уголков мира, впечатляющих зрителей своим мастерством. Вот, что вы увидите:
Шоу также насыщено захватывающими номерами с животными, подготовленными знаменитым дрессировщиками:
Весь вечер вас будет развлекать Алексей Бобылев — лауреат международного конкурса в Монте-Карло и обладатель серебряной награды во Франции. Также у него специальный приз от сына Чарли Чаплина на конкурсе в Будапеште!
Не пропустите уникальную возможность стать частью этого великолепного шоу. Встречайте яркий «Балаган» и наслаждайтесь незабываемыми моментами!