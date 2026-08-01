Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балаган
Киноафиша Балаган

Спектакль Балаган

0+
Продолжительность 140 минут
Возраст 0+

О спектакле

Яркое цирковое шоу «Балаган» в Новосибирске

С 1 августа в Новосибирском цирке стартует уникальное цирковое шоу «Балаган», которое представляет совместный проект компании «Росгосцирк» и «Цирка Влада Гончарова». Это яркое представление впервые знакомит зрителей с морскими львами и мексиканскими тиграми на отечественной арене. Готовьтесь увидеть историю Российского цирка в двух актах, рассказанную с помощью современных технологий, красочных костюмов и авторской музыки.

Что вас ждет в программе?

Шоу собрала лучших артистов из разных уголков мира, впечатляющих зрителей своим мастерством. Вот, что вы увидите:

  • Хула-хупы от очаровательной Александры Давыдовой;
  • Вольтижеры под руководством Антона Кагаленка;
  • Воздушные гимнастки на трапеции, также под руководством Александры Давыдовой;
  • Возрожденные скакалки, эксклюзивно для программы «Балаган»;
  • Воздушные гимнасты на ремнях — Виктор Катунин и Диана Петрова.

Номера с животными

Шоу также насыщено захватывающими номерами с животными, подготовленными знаменитым дрессировщиками:

  • Уникальные гуси и утки — единственные в Российском цирке;
  • Грациозные лошади под руководством итальянской дрессировщицы Майли Монни, обладательницы специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», выступающие вместе с детьми;
  • Яркие попугаи ара от дрессировщицы Регины Садритдиновой;
  • Аттракцион с тиграми и львами от Карлоса Брешани — обладателя специального приза жюри Международного фестиваля;
  • Аттракцион с северными и южными морскими львами от заслуженной артистки России, Людмилы Чугуновой.

Ведущий шоу

Весь вечер вас будет развлекать Алексей Бобылев — лауреат международного конкурса в Монте-Карло и обладатель серебряной награды во Франции. Также у него специальный приз от сына Чарли Чаплина на конкурсе в Будапеште!

Не пропустите уникальную возможность стать частью этого великолепного шоу. Встречайте яркий «Балаган» и наслаждайтесь незабываемыми моментами!

Купить билет на спектакль Балаган

Помощь с билетами
В других городах
Август
13 августа четверг
18:30
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
15 августа суббота
17:00
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
16 августа воскресенье
13:00
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
20 августа четверг
18:30
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
22 августа суббота
17:00
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
23 августа воскресенье
13:00
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
27 августа четверг
18:30
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
29 августа суббота
17:00
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽
30 августа воскресенье
13:00
Новосибирский цирк Новосибирск, Челюскинцев, 21
от 900 ₽

Фотографии

Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган

В ближайшие дни

Джо Дассен
12+
Музыка

Джо Дассен

30 октября в 19:00 КК им. Маяковского
от 1300 ₽
Сказка о рыбаке и рыбке
6+
Детский

Сказка о рыбаке и рыбке

25 сентября в 14:00 Глобус
от 800 ₽
Рыжий… Дочитай до конца
16+
Экспериментальный Драма Сторителлинг

Рыжий… Дочитай до конца

19 августа в 19:00 Поэтический театр «Муза»
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше