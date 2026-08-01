Спектакль Балаган

Яркое цирковое шоу «Балаган» в Новосибирске

С 1 августа в Новосибирском цирке стартует уникальное цирковое шоу «Балаган», которое представляет совместный проект компании «Росгосцирк» и «Цирка Влада Гончарова». Это яркое представление впервые знакомит зрителей с морскими львами и мексиканскими тиграми на отечественной арене. Готовьтесь увидеть историю Российского цирка в двух актах, рассказанную с помощью современных технологий, красочных костюмов и авторской музыки.

Что вас ждет в программе?

Шоу собрала лучших артистов из разных уголков мира, впечатляющих зрителей своим мастерством. Вот, что вы увидите:

Хула-хупы от очаровательной Александры Давыдовой;

Вольтижеры под руководством Антона Кагаленка;

Воздушные гимнастки на трапеции, также под руководством Александры Давыдовой;

Возрожденные скакалки, эксклюзивно для программы «Балаган»;

Воздушные гимнасты на ремнях — Виктор Катунин и Диана Петрова.

Номера с животными

Шоу также насыщено захватывающими номерами с животными, подготовленными знаменитым дрессировщиками:

Уникальные гуси и утки — единственные в Российском цирке;

Грациозные лошади под руководством итальянской дрессировщицы Майли Монни, обладательницы специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», выступающие вместе с детьми;

Яркие попугаи ара от дрессировщицы Регины Садритдиновой;

Аттракцион с тиграми и львами от Карлоса Брешани — обладателя специального приза жюри Международного фестиваля;

Аттракцион с северными и южными морскими львами от заслуженной артистки России, Людмилы Чугуновой.

Ведущий шоу

Весь вечер вас будет развлекать Алексей Бобылев — лауреат международного конкурса в Монте-Карло и обладатель серебряной награды во Франции. Также у него специальный приз от сына Чарли Чаплина на конкурсе в Будапеште!

Не пропустите уникальную возможность стать частью этого великолепного шоу. Встречайте яркий «Балаган» и наслаждайтесь незабываемыми моментами!