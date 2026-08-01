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Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
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Балаган 3,5 года
Билеты от 2500₽
Киноафиша Балаган 3,5 года

Балаган 3,5 года

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Подробности скоро...

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Август
14 августа пятница
19:00
Swan Lake Bar Москва, Крымский Вал, 9, стр. 22, в парке Горького
от 2500 ₽

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