Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Киноафиша
Балаган 3,5 года
Балаган 3,5 года
18+
вечеринка
Возраст
18+
Билеты от 2500₽
О концерте
Подробности скоро...
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Август
14 августа
пятница
19:00
Swan Lake Bar
Москва, Крымский Вал, 9, стр. 22, в парке Горького
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от 2500 ₽
В ближайшие дни
6+
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