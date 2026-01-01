Спектакль Бал воров

Театр имени В.И. Качалова 12+
Продолжительность 150 минут
12+

О спектакле

Комедия «Бал воров» в Театре имени В.И. Качалова

В респектабельном курортном городке Виши промышляет банда воров, планирующая обмануть эксцентричную английскую миллионершу Леди Хэф. Спектакль по комедии Жана Ануя обещает зрителям вихрь комических ситуаций и неожиданных поворотов, создавая атмосферу изящной театральной игры.

О пьесе

Комедия «Бал воров» написана Жаном Ануем и на протяжении почти столетия не сходит с театральных подмостков. Она остается одной из самых экстравагантных пьес мировой драматургии.

Сюжет

События спектакля разворачиваются вокруг коварного плана мошенников, который, однако, рушится в преддверии бала. В вихре интриг, разоблачений и блистательной иронии меняются роли, маски и костюмы. Здесь же решаются судьбы героев, и водитель счастья в этом комедийном круговороте — любовь.

Для кого спектакль

Спектакль понравится любителям классических комедий и сложных сюжетных линий, способных удивить даже самых искушенных зрителей.

20 июня суббота
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

