Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бал воров
Киноафиша Бал воров

Спектакль Бал воров

Постпандемийная премьера-эйфория по пьесе Жана Ануя 12+
Режиссер Илья Славутский
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Бал воров» в театре «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» пригласил на гастроли Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова. В этом сезоне они представят комедию Жана Ануя «Бал воров», которая сводит воедино экстравагантность и остроумие.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в респектабельном курортном городке Виши, где банда воров пытается заполучить богатство эксцентричной английской миллионершей Леди Хэф. Однако их планы претерпевают неожиданные изменения, когда начинаются комические ситуации и новые повороты сюжета.

Режиссура и актерский состав

Режиссером постановки выступил Александр Славутский, обладатель премии «Золотая маска». В спектакле участвуют народные артисты Татарстана Елена Ряшина и Марат Голубев, а также талантливые артисты, такие как Павел Лазарев, Алена Козлова и многие другие.

Для кого это?

Спектакль привлечет любителей изящной театральной игры и остроумного юмора. В каждом действии разворачивается драма, где герои меняют роли и маски, а сюжет оживляет блистательная ирония и комические элементы. В конце концов, именно любовь становится единственным верным путем к счастью.

Купить билет на спектакль Бал воров

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 700 ₽

Фотографии

Бал воров Бал воров Бал воров Бал воров Бал воров

В ближайшие дни

Орестея
18+
Драма

Орестея

14 июня в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 1500 ₽
Пиковая дама
16+
Опера Премьера

Пиковая дама

23 июня в 19:00 Михайловский театр
от 1500 ₽
Компромиссы
18+
Моноспектакль

Компромиссы

27 июня в 16:00 Подвал бродячей собаки
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше