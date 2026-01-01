Спектакль Бал воров

Комедия «Бал воров» в театре «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» пригласил на гастроли Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова. В этом сезоне они представят комедию Жана Ануя «Бал воров», которая сводит воедино экстравагантность и остроумие.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в респектабельном курортном городке Виши, где банда воров пытается заполучить богатство эксцентричной английской миллионершей Леди Хэф. Однако их планы претерпевают неожиданные изменения, когда начинаются комические ситуации и новые повороты сюжета.

Режиссура и актерский состав

Режиссером постановки выступил Александр Славутский, обладатель премии «Золотая маска». В спектакле участвуют народные артисты Татарстана Елена Ряшина и Марат Голубев, а также талантливые артисты, такие как Павел Лазарев, Алена Козлова и многие другие.

Для кого это?

Спектакль привлечет любителей изящной театральной игры и остроумного юмора. В каждом действии разворачивается драма, где герои меняют роли и маски, а сюжет оживляет блистательная ирония и комические элементы. В конце концов, именно любовь становится единственным верным путем к счастью.