Спектакль Бал у Снежной королевы

Ресторан Этаж 41 становится ареной зимнего волшебства! В этом году именно здесь пройдет уникальное новогоднее событие — «Бал у Снежной Королевы». Дети станут участниками чарующей истории о Зеркале Кривды — магическом артефакте, способном менять настроение и характер. Вместе с Гердой, Каем и Снежной Королевой юные гости помогут собрать осколки зеркала и восстановить гармонию в мире.
На балу их ожидает множество сюрпризов:
Программа включает 10 ярких героев, динамичные номера и интерактивные элементы. Атмосфера волшебного новогоднего бала создаст незабываемые воспоминания для всех участников. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события на самой высокой площадке города!