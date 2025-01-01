Меню
Бал у Снежной королевы
Киноафиша Бал у Снежной королевы

Спектакль Бал у Снежной королевы

6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя программа для детей в Санкт-Петербурге

Ресторан Этаж 41 становится ареной зимнего волшебства! В этом году именно здесь пройдет уникальное новогоднее событие — «Бал у Снежной Королевы». Дети станут участниками чарующей истории о Зеркале Кривды — магическом артефакте, способном менять настроение и характер. Вместе с Гердой, Каем и Снежной Королевой юные гости помогут собрать осколки зеркала и восстановить гармонию в мире.

Что ждет гостей?

На балу их ожидает множество сюрпризов:

  • Эффектное световое шоу.
  • Выступление Ворона с электрическим Tesla-шоу.
  • Современные танцевальные номера свиты Снежной Королевы.
  • Мыльное шоу снежных эльфов.
  • Живой вокал Разбойницы.
  • Финальное иллюзионное представление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Праздничное фото и вручение подарков.

Яркие моменты программы

Программа включает 10 ярких героев, динамичные номера и интерактивные элементы. Атмосфера волшебного новогоднего бала создаст незабываемые воспоминания для всех участников. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события на самой высокой площадке города!

Купить билет на спектакль Бал у Снежной королевы

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
16:00
Этаж 41 Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3/2, БЦ Leader Tower, 41 этаж
от 3000 ₽

