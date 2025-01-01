Спектакль Бал у Снежной королевы

Новогодняя программа для детей в Санкт-Петербурге

Ресторан Этаж 41 становится ареной зимнего волшебства! В этом году именно здесь пройдет уникальное новогоднее событие — «Бал у Снежной Королевы». Дети станут участниками чарующей истории о Зеркале Кривды — магическом артефакте, способном менять настроение и характер. Вместе с Гердой, Каем и Снежной Королевой юные гости помогут собрать осколки зеркала и восстановить гармонию в мире.

Что ждет гостей?

На балу их ожидает множество сюрпризов:

Эффектное световое шоу.

Выступление Ворона с электрическим Tesla-шоу.

Современные танцевальные номера свиты Снежной Королевы.

Мыльное шоу снежных эльфов.

Живой вокал Разбойницы.

Финальное иллюзионное представление от Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничное фото и вручение подарков.

Яркие моменты программы

Программа включает 10 ярких героев, динамичные номера и интерактивные элементы. Атмосфера волшебного новогоднего бала создаст незабываемые воспоминания для всех участников. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события на самой высокой площадке города!