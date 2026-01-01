Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бал в Карнавальную ночь
Киноафиша Бал в Карнавальную ночь

Спектакль Бал в Карнавальную ночь

18+
Возраст 18+

О спектакле

Новогодний бал в Театре Российской Армии

18, 20 и 28 декабря в 20:00 фойе Театра Российской Армии преобразится, перенесёт гостей в атмосферу любимого фильма Эльдара Рязанова Карнавальная ночь. Выбор места проведения не случаен: После того, как мы вместе с компанией ГрандБал реализовали проект для нашего Клуба своих - участников специальной военной операции, их жен и матерей, организовав на нашем паркете в фойе бальную церемонию, мы решили такой же праздник подарить москвичам, - рассказывает директор театра Милена Авимская.

Новая театральная традиция

Балы становятся новой традицией театра. После успешного Осеннего бала для участников СВО и их семей, театр совместно с проектом ГрандБал готовит настоящий новогодний праздник. На балу зрители смогут сами стать героями эпохи, где царит магия танца, музыки и театра, - говорит основательница проекта Анастасия Усанова.

Иммерсивный бал-спектакль

Иммерсивный бал-спектакль объединит артистов и гостей, создавая уникальную атмосферу. Роли героев фильма исполнят: Роман Богданов, София Сучкова, Кирилл Климович, Денис Кутузов, Андрей Кочинов и Елена Сванидзе.

Традиции и развлечения

Гостей ждут фотозоны в стиле 50–60-х, танцы: вальс, кадриль, твист, мазурка и другие, а также обязательный дресс-код в духе маскарада - перчатки, маски, шляпки, веера. Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего чуда вместе с нами!

Режиссер
Дмитрий Верста
В ролях
София Сучкова
Кирилл Климович
Роман Богданов
Денис Кутузов
Андрей Кочинов
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше