Новогодний бал в Театре Российской Армии

18, 20 и 28 декабря в 20:00 фойе Театра Российской Армии преобразится, перенесёт гостей в атмосферу любимого фильма Эльдара Рязанова Карнавальная ночь . Выбор места проведения не случаен: После того, как мы вместе с компанией ГрандБал реализовали проект для нашего Клуба своих - участников специальной военной операции, их жен и матерей, организовав на нашем паркете в фойе бальную церемонию, мы решили такой же праздник подарить москвичам , - рассказывает директор театра Милена Авимская.

Новая театральная традиция

Балы становятся новой традицией театра. После успешного Осеннего бала для участников СВО и их семей, театр совместно с проектом ГрандБал готовит настоящий новогодний праздник. На балу зрители смогут сами стать героями эпохи, где царит магия танца, музыки и театра , - говорит основательница проекта Анастасия Усанова.

Иммерсивный бал-спектакль

Иммерсивный бал-спектакль объединит артистов и гостей, создавая уникальную атмосферу. Роли героев фильма исполнят: Роман Богданов, София Сучкова, Кирилл Климович, Денис Кутузов, Андрей Кочинов и Елена Сванидзе.

Традиции и развлечения

Гостей ждут фотозоны в стиле 50–60-х, танцы: вальс, кадриль, твист, мазурка и другие, а также обязательный дресс-код в духе маскарада - перчатки, маски, шляпки, веера. Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего чуда вместе с нами!