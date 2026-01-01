18, 20 и 28 декабря в 20:00 фойе Театра Российской Армии преобразится, перенесёт гостей в атмосферу любимого фильма Эльдара Рязанова
Карнавальная ночь. Выбор места проведения не случаен:
После того, как мы вместе с компанией ГрандБал реализовали проект для нашего Клуба своих - участников специальной военной операции, их жен и матерей, организовав на нашем паркете в фойе бальную церемонию, мы решили такой же праздник подарить москвичам, - рассказывает директор театра Милена Авимская.
Балы становятся новой традицией театра. После успешного
Осеннего бала для участников СВО и их семей, театр совместно с проектом
ГрандБал готовит настоящий новогодний праздник.
На балу зрители смогут сами стать героями эпохи, где царит магия танца, музыки и театра, - говорит основательница проекта Анастасия Усанова.
Иммерсивный бал-спектакль объединит артистов и гостей, создавая уникальную атмосферу. Роли героев фильма исполнят: Роман Богданов, София Сучкова, Кирилл Климович, Денис Кутузов, Андрей Кочинов и Елена Сванидзе.
Гостей ждут фотозоны в стиле 50–60-х, танцы: вальс, кадриль, твист, мазурка и другие, а также обязательный дресс-код в духе маскарада - перчатки, маски, шляпки, веера. Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего чуда вместе с нами!