Бал русской и итальянской оперы при свечах

Бал-Гала-концерт молодых звезд Большого театра и театра Ла Скала

Приглашаем вас на уникальное событие – Бал-Гала-концерт, который объединит шедевры русской и итальянской оперы. Опера – подлинный символ Италии, а «Ла Скала» является мировым центром оперного искусства, пропитанным величием и роскошью. В России оперное искусство всегда пользовалось высокой популярностью, а итальянские оперные партии служат мерилом профессионализма для отечественных солистов.

История театрального искусства Москвы неразрывно связана с Большим театром – важнейшим символом России и её культуры.

Участники концерта

Франческо Солинас – молодой итальянский баритон, прошедший курсы у великого Лучиано Паваротти. Он один из лучших исполнителей роли Фигаро в «Свадьбе Фигаро», а также исполнял роли Генри в «Лючия ди Ламмермур», Риголетто в одноименной опере и Марчелло в «Богеме».

– молодой итальянский баритон, прошедший курсы у великого Лучиано Паваротти. Он один из лучших исполнителей роли Фигаро в «Свадьбе Фигаро», а также исполнял роли Генри в «Лючия ди Ламмермур», Риголетто в одноименной опере и Марчелло в «Богеме». Джузеппе Таламо – один из трех величайших итальянских теноров. Пласидо Доминго пригласил его исполнить партию Жермона в «Травиате». Джузеппе стал настоящей звездой, не оставив шансов для конкуренции среди других теноров на кастинге.

– один из трех величайших итальянских теноров. Пласидо Доминго пригласил его исполнить партию Жермона в «Травиате». Джузеппе стал настоящей звездой, не оставив шансов для конкуренции среди других теноров на кастинге. Юлия Мазурова – меццо-сопрано и солистка Большого театра. Она является дипломантом Дельфийских игр (2008, Ярославль) и лауреатом нескольких вокальных конкурсов, включая международный конкурс артистов Галины Вишневской (2012, Москва).

– меццо-сопрано и солистка Большого театра. Она является дипломантом Дельфийских игр (2008, Ярославль) и лауреатом нескольких вокальных конкурсов, включая международный конкурс артистов Галины Вишневской (2012, Москва). Вера Кононова – автор проектов и президент Фонда популяризации классической музыки «Опера». Она также является директором специальных программ Государственного Кремлевского оркестра и обладает уникальным лирико-драматическим сопрано.

– автор проектов и президент Фонда популяризации классической музыки «Опера». Она также является директором специальных программ Государственного Кремлевского оркестра и обладает уникальным лирико-драматическим сопрано. Станислав Мостовой – тенор и солист Большого театра, лауреат IV Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской (2012, Москва).

Музыкальное сопровождение

Концерт будет сопровождаться выступлением Государственного Кремлевского оркестра под управлением дирижера Игоря Шевернева.

Не упустите возможность насладиться великолепием оперного искусства, услышать молодых талантов и погрузиться в атмосферу настоящего театрального праздника!