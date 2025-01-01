Спектакль Бал-маскарад

Опера Джузеппе Верди в Мариинском театре

Действие первое

В Бостоне губернатор Ричард Уорвик отвергает угрозу заговора, тайно любя Амелию, жену своего друга Ренато. Инкогнито посетив колдунью Ульрику, он слышит предсказание: его убьёт тот, кто первым пожмёт ему руку. Этим человеком оказывается Ренато.

Действие второе

На пустыре Ричард признаётся Амелии в любви. Их застаёт Ренато, не узнав жену. Заговорщики разоблачают Амелию, что вызывает ярость Ренато, решившего мстить.

Действие третье

Ренато вступает в заговор. На балу он смертельно ранит Ричарда, но тот, умирая, прощает его и доказывает невиновность Амелии.

Ключевые темы

Любовь, месть, прощение и роковая неизбежность судьбы.