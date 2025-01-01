Меню
Бал-маскарад
Киноафиша Бал-маскарад

Спектакль Бал-маскарад

Постановка
Мариинский-2 12+
Режиссер Андрей Кончаловский
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Джузеппе Верди в Мариинском театре

Действие первое
В Бостоне губернатор Ричард Уорвик отвергает угрозу заговора, тайно любя Амелию, жену своего друга Ренато. Инкогнито посетив колдунью Ульрику, он слышит предсказание: его убьёт тот, кто первым пожмёт ему руку. Этим человеком оказывается Ренато.

Действие второе
На пустыре Ричард признаётся Амелии в любви. Их застаёт Ренато, не узнав жену. Заговорщики разоблачают Амелию, что вызывает ярость Ренато, решившего мстить.

Действие третье
Ренато вступает в заговор. На балу он смертельно ранит Ричарда, но тот, умирая, прощает его и доказывает невиновность Амелии.

Ключевые темы
Любовь, месть, прощение и роковая неизбежность судьбы.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 1650 ₽

Фотографии

Бал-маскарад Бал-маскарад Бал-маскарад

