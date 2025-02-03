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Бал-маскарад
Киноафиша Бал-маскарад

Спектакль Бал-маскарад

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 3 часа 25 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера-классика о любви и мести Джузеппе Верди в Михайловском театре

«Бал-маскарад» — одно из самых знаковых произведений Джузеппе Верди, которое ценители оперы называют вершиной его творчества. Богатое вокальными партиями, яркими оркестровыми тембрами и выразительными ансамблями, это произведение также наполнено «шекспировской мощью» и тонко выстроенными контрастами. В спектакле мрачные сцены заговора сменяются лирикой любви, а трагическая развязка разыгрывается среди веселья и масок бала.

Сюжет о политике и любви

Сюжет оперы основывается на историческом политическом заговоре, которому сопутствуют личные мотивы мести. В связи с изменениями, внесенными по цензурным требованиям, постановщики этой оперы могут варьировать место и время действия. В версии Михайловского театра действие происходит на рубеже XIX и XX веков — времени, когда рушились империи и привычный жизненный порядок давал трещину.

Музыкальные и визуальные особенности постановки

Музыка Верди в этом произведении многогранна: от трагичных и темных сцен до легкой и светлой лирики. Михайловский театр подчеркивает эту многослойность, создавая визуально насыщенную атмосферу начала XX века. Исполняется опера на итальянском языке с титрами на русском, что позволяет зрителю лучше погрузиться в события и насладиться деталями либретто.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бал-маскарад Бал-маскарад Бал-маскарад Бал-маскарад Бал-маскарад Бал-маскарад

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