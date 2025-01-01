Меню
Bakr
Киноафиша Bakr

Bakr

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Концерт Bakr: Новая музыка и неожиданные гости

В Москве состоится долгожданный концерт альтернативного рэпера Bakr из Кыргызстана. Артист, который завоевал популярность благодаря своему дебютному синглу «Ойлорумда», готов порадовать своих поклонников новыми и уже известными композициями.

Запоминающиеся хиты

На концерте прозвучат самые популярные песни Bakr, такие как «Расстояние», «Грустно дождю», «Статус души», «Вредина», «Сирень», «Бедный поэт», «Привет», «Очи», «Не лей» и «За любовь». Каждое из этих произведений стало знаковым для поклонников и демонстрирует уникальный стиль исполнителя.

Новый альбом и сюрпризы

Концерт будет также приурочен к презентации нового альбома артиста. Охающий интерес к свежим трекам и выступлениям просто не оставляет равнодушными зрителей.

Специальные гости

Bakr подготовил для своих поклонников приятный сюрприз — на концерте выступят специальные гости, имена которых будут объявлены в ближайшее время. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы!

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Встречайте Bakr 

Расписание

19 ноября
1930 Moscow Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
20:00 от 2000 ₽

