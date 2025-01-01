Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Bakr
Киноафиша Bakr

Bakr

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творчество Bakr: альтернативный рэп из Кыргызстана

Представляем вам яркого представителя кыргызстанского музыкального мира — Bakr. Этот талантливый артист работает в жанре альтернативного рэпа и за короткий срок стал широко известен благодаря своему дебютному синглу «Ойлорумда». Песня получила огромную популярность и быстро распространилась в социальных сетях, что стало стартом для его творческой карьеры.

Успешные композиции

Bakr не останавливается на достигнутом и продолжает удивлять своих слушателей новыми релизами. Его дискография включает в себя несколько успешных синглов и совместных треков с другими кыргызстанскими исполнителями. К числу его самых популярных песен относятся:

  • «Расстояние»
  • «Грустно дождю»
  • «Статус души»
  • «Вредина»
  • «Сирень»
  • «Бедный поэт»
  • «Привет»
  • «Очи»
  • «Не лей»
  • «За любовь»

Интересные факты

Удивительно, но Bakr смог завоевать сердца своей аудитории еще до выхода многих своих хитов. Влияние социальных сетей на его популярность нельзя недооценивать, ведь именно они стали платформой для распространения его творчества. Интерактивное общение с фанатами также позволяет артисту оставаться на волне актуальности и быстро реагировать на запросы зрителей.

Если вы хотите стать частью уникального музыкального феномена, следите за новыми релизами Bakr и не пропустите его выступления, которыми он продолжает удивлять не только поклонников, но и всю музыкальную индустрию Кыргызстана.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 23 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
20:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Lumen & Orchestra
16+
Рок
Lumen & Orchestra
30 ноября в 19:00 Тинькофф-холл
от 2500 ₽
Игорь Маменко
6+
Юмор
Игорь Маменко
4 октября в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1300 ₽
Любэ
6+
Эстрада Шансон
Любэ
3 октября в 19:00 Тинькофф-холл
от 6000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше