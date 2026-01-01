Оповещения от Киноафиши
Бахыт-компот
Билеты от 2000₽
О концерте

Концерт группы «Бахыт-Компот»

На сцене Ритм-Блюз кафе состоится уникальное мероприятие с участием Вадима Степанцова и группы «Бахыт-Компот». Зрителей ждёт весёлый концерт с яркой программой.

Зажигательные хиты и новые композиции

В этот вечер поклонники смогут насладиться любимыми хитами, такими как «Король Оранжевое Лето», «Пионервожатая» и «8 марта - дурацкий праздник». Не обойдут стороной и свежие треки, включая «Алешенька живой» и «Серенькое-родненькое».

Уникальный формат выступления

Группа «Бахыт-Компот» знаменита своим интерактивным стилем. Артисты не ставят барьеров между собой и зрителями, что создаёт атмосферу близости и вовлеченности как во время концерта, так и после него.

Не упустите шанс стать частью этого праздника музыки и эмоций!

Март
15 марта воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 2000 ₽

Фотографии

Бахыт-компот Бахыт-компот Бахыт-компот

