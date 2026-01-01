Бахыт-компот

Большое новогоднее музыкальное шоу

Приглашаем всех на Большой новогодний концерт — музыкальное шоу, которое объединяет лучшие хиты СНГ. В программе прозвучат знакомые композиции, такие как «Король Оранжевого Лета», «Пионервожат» и «8 марта — дурной праздник».

Автор проекта

Проект создал Вадим Степанцов, который славится своими работами в жанре рок-музыки. Он также известен по участию в таких культовых проектах, как «Король Оранжевого Лета» и «Пионервожат».

Для кого этот концерт?

Это событие привлечет внимание любителей рок-музыки и тех, кто ценит живые концерты с участием известных исполнителей. Концерт обещает быть настоящим праздником для всех зрителей.

Уникальное сочетание жанров

Уникальность концерта заключается в сочетании рок-музыки и театрализованных постановок. Это создает незабываемый опыт для каждого, кто станет частью этого грандиозного события.