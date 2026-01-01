Оповещения от Киноафиши
Бахыт-компот
Билеты от 1000₽
Бахыт-компот

Бахыт-компот

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Большое новогоднее музыкальное шоу

Приглашаем всех на Большой новогодний концерт — музыкальное шоу, которое объединяет лучшие хиты СНГ. В программе прозвучат знакомые композиции, такие как «Король Оранжевого Лета», «Пионервожат» и «8 марта — дурной праздник».

Автор проекта

Проект создал Вадим Степанцов, который славится своими работами в жанре рок-музыки. Он также известен по участию в таких культовых проектах, как «Король Оранжевого Лета» и «Пионервожат».

Для кого этот концерт?

Это событие привлечет внимание любителей рок-музыки и тех, кто ценит живые концерты с участием известных исполнителей. Концерт обещает быть настоящим праздником для всех зрителей.

Уникальное сочетание жанров

Уникальность концерта заключается в сочетании рок-музыки и театрализованных постановок. Это создает незабываемый опыт для каждого, кто станет частью этого грандиозного события.

Купить билет на концерт Бахыт-компот

Июнь
14 июня воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 1000 ₽

