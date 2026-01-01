Баховский орган

Барочная музыка в исполнении камерного ансамбля
Приглашаем вас на неповторимый концерт, в котором прозвучат шедевры барочной музыки в аутентичном исполнении органа и камерного ансамбля старинных инструментов.
Исполнители
На сцене выступят:
- Александра Вересова - флейта
- Екатерина Ольховая - виолончель
- Тарас Багинец - орган
- Юлия Полянскова - солистка Свердловской филармонии, скрипка
Программа концерта
В программе — произведения величайших композиторов:
- Иоганн Себастьян Бах:
- Ария из Сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068
- Концерт ля минор по Антонио Вивальди, BWV 593
- Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541
- Токката ре минор, BWV 565
- Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос», BWV 639
- Шутка из Сюиты № 2
- Антонио Вивальди:
- Концерт «Весна» из цикла «Времена года»
Не упустите возможность насладиться музыкой, которая преодолела века и продолжает вдохновлять сердца зрителей!