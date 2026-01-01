Баховский орган

Барочная музыка в исполнении камерного ансамбля

Приглашаем вас на неповторимый концерт, в котором прозвучат шедевры барочной музыки в аутентичном исполнении органа и камерного ансамбля старинных инструментов.

Исполнители

На сцене выступят:

Александра Вересова - флейта

Екатерина Ольховая - виолончель

Тарас Багинец - орган

Юлия Полянскова - солистка Свердловской филармонии, скрипка

Программа концерта

В программе — произведения величайших композиторов:

Иоганн Себастьян Бах: Ария из Сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068 Концерт ля минор по Антонио Вивальди, BWV 593 Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541 Токката ре минор, BWV 565 Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос», BWV 639 Шутка из Сюиты № 2

Антонио Вивальди: Концерт «Весна» из цикла «Времена года»



Не упустите возможность насладиться музыкой, которая преодолела века и продолжает вдохновлять сердца зрителей!