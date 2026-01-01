Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баховский орган
Киноафиша Баховский орган

Баховский орган

0+
Возраст 0+

О концерте

Барочная музыка в исполнении камерного ансамбля

Приглашаем вас на неповторимый концерт, в котором прозвучат шедевры барочной музыки в аутентичном исполнении органа и камерного ансамбля старинных инструментов.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Александра Вересова - флейта
  • Екатерина Ольховая - виолончель
  • Тарас Багинец - орган
  • Юлия Полянскова - солистка Свердловской филармонии, скрипка

Программа концерта

В программе — произведения величайших композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах:
    • Ария из Сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068
    • Концерт ля минор по Антонио Вивальди, BWV 593
    • Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541
    • Токката ре минор, BWV 565
    • Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос», BWV 639
    • Шутка из Сюиты № 2
  • Антонио Вивальди:
    • Концерт «Весна» из цикла «Времена года»

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая преодолела века и продолжает вдохновлять сердца зрителей!

Купить билет на концерт Баховский орган

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
16:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
8 марта в 18:30 Руки вверх!
от 1400 ₽
Динара Курбанова
18+
Юмор
Динара Курбанова
3 марта в 19:00 Центр культуры «Урал»
от 1100 ₽
Мировые хиты
0+
Классическая музыка
Мировые хиты
11 мая в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше