Приглашаем вас на балет в двух действиях с прологом и эпилогом «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, который длится 2 часа с одним антрактом. Важно отметить, что возрастное ограничение для зрителей составляет 10+
Литературной основой для этого произведения послужила одноименная поэма А. С. Пушкина, вдохновленная древней легендой о Бахчисарайском фонтане, также известном как Фонтан слез. Главный герой, хан Гирей, жестокий татарский полководец, совершает налет на Польшу. В ходе одного из своих набегов он захватывает польский замок, где отмечают день рождения княжны Марии. Все, кроме неё, погибают от рук татар.
Приведя Марию в свой гарем, хан влюбляется в неё до беспамятства. Однако в этот же вечер она сталкивается с Заремой, любимой женой Гирея, которая теряет своё положение из-за юной пленницы. Хан пытается добиться любви Марии, но она остаётся холодной. В своем смятении он уходит, а Зарема, впав в ревность, убивает Марию. Гирей остается безутешным.
Премьера балета состоялась в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова в 1934 году. Хореограф Ростислав Захаров проявил новаторство, смешивая и противопоставляя эстетику восточного и западного танца, что подчеркивало различия обеих культур.
В балете участвуют следующие исполнители:
В постановочной группе участвуют:
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