Балет «Бахчисарайский фонтан» в Астане

Приглашаем вас на балет в двух действиях с прологом и эпилогом «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, который длится 2 часа с одним антрактом. Важно отметить, что возрастное ограничение для зрителей составляет 10+

Сюжет

Литературной основой для этого произведения послужила одноименная поэма А. С. Пушкина, вдохновленная древней легендой о Бахчисарайском фонтане, также известном как Фонтан слез. Главный герой, хан Гирей, жестокий татарский полководец, совершает налет на Польшу. В ходе одного из своих набегов он захватывает польский замок, где отмечают день рождения княжны Марии. Все, кроме неё, погибают от рук татар.

Приведя Марию в свой гарем, хан влюбляется в неё до беспамятства. Однако в этот же вечер она сталкивается с Заремой, любимой женой Гирея, которая теряет своё положение из-за юной пленницы. Хан пытается добиться любви Марии, но она остаётся холодной. В своем смятении он уходит, а Зарема, впав в ревность, убивает Марию. Гирей остается безутешным.

Премьера и хореография

Премьера балета состоялась в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова в 1934 году. Хореограф Ростислав Захаров проявил новаторство, смешивая и противопоставляя эстетику восточного и западного танца, что подчеркивало различия обеих культур.

Исполнители

В балете участвуют следующие исполнители:

Хан Гирей: Сунгат Кыдырбай / Айдан Калжан

Сунгат Кыдырбай / Айдан Калжан Зарема: Айгерим Бекетаева, Заслуженный деятель Казахстана / София Адильханова (дебют)

Айгерим Бекетаева, Заслуженный деятель Казахстана / София Адильханова (дебют) Мария: Алина Зырянова (дебют) / Камила Шахманова (дебют)

Алина Зырянова (дебют) / Камила Шахманова (дебют) Вацлав: Акбар Иминов (дебют) / Диас Курмангазы (дебют)

Акбар Иминов (дебют) / Диас Курмангазы (дебют) Нурали: Серик Накыпбеков / Ислам Kaйпбай

Серик Накыпбеков / Ислам Kaйпбай Соло сопрано: Айгуль Ниязова, Заслуженный деятель Казахстана

Постановочная группа

В постановочной группе участвуют:

Балетмейстер-постановщик: Алтынай Асылмуратова, Народная артистка России

Алтынай Асылмуратова, Народная артистка России Дирижер: Арман Уразгалиев

Арман Уразгалиев Художник-постановщик: Эцио Фриджерио

Эцио Фриджерио Художник по костюмам: Франка Скуарчапино

Франка Скуарчапино Ассистенты: Константин Заклинский, Заслуженный артист России / Елена Шерстнева

Константин Заклинский, Заслуженный артист России / Елена Шерстнева Художник по свету: Виничио Кели

Виничио Кели Художник по проекциям: Серджио Металли

Серджио Металли Помощники режиссера: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова

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