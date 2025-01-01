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Бахчисарайский фонтан
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бахчисарайский фонтан

Спектакль Бахчисарайский фонтан

6+
Режиссер Ростислав Захаров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет-поэма «Бахчисарайский фонтан» на сцене РАМТа

Балет-поэма «Бахчисарайский фонтан» — это увлекательное противостояние двух культур: утонченной Европы и страстного Востока. Постановка основана на одноименной поэме Александра Пушкина, в которой переплетаются темы любви, зависти и трагедии.

История создания

Во время своей южной ссылки поэт Александр Пушкин посетил Крым и Бахчисарайский дворец крымских ханов. Его внимание привлек знаменитый «фонтан слез», построенный ханом Кырым-Гиреем в память о его умершей любимой наложнице. Эта трогательная легенда вдохновила Пушкина на создание стихотворения «Фонтан любви, фонтан живой!» и последующей поэмы «Бахчисарайский фонтан» в 1821 году.

Сюжет балета

В центре сюжета — татарский полководец хан Гирей, который вторгается в Польшу. Во время одного из набегов его войско захватывает замок, где польские дворяне отмечают день рождения княжны Марии. В результате нападения погибают все, а сам хан, влюбившись в Марию с первого взгляда, увозит её в свой гарем.

В Бахчисарайском дворце Мария становится объектом злости Заремы, любимой жены хана. Отвергая чувства хана, Мария все еще тоскует о своем убитом возлюбленном. В страстном порыве гнева и ревности Зарема убивает пленницу, оставляя хана в безутешном горе.

Интересные факты

  • Балет «Бахчисарайский фонтан» был создан в 1934 году композитором Борисом Асафьевым и хореографом Леонидом Якобсоном.
  • Произведение стало знаковым для русской балетной сцены и вдохновило многих артистов.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и эмоциональный спектакль, который погружает зрителя в мир восточных страстей и культурных противоречий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2700 ₽
14 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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