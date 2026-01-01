Музыкально-литературная композиция

Насладитесь уникальной музыкально-литературной композицией «Бахчисарайский фонтан. Легенда о любви», где классическая музыка переплетается с художественным словом. Это захватывающее представление основано на произведениях Александра Пушкина и композитора Михаила Грига, создавшего музыкальный фон для романтической истории.

Выступление ансамбля

Концерт пройдет с участием ансамбля солистов «Новосибирская камерата», который порадует зрителей своим мастерством и артистизмом. Художественное слово в исполнении Марины Степановой придаст особую ауру каждой фразе, делая произведение еще более впечатляющим.

О спектакле

Этот спектакль - не просто концерт, а истинное произведение искусства, где музыка и прозвучавшие слова создают эмоциональную связь с залом. Любовь, страсть и нежность — все это станет частью неотъемлемой сюжетной линии.

Не упустите возможность увидеть это оригинальное сочетание искусства и музыки, которое удовлетворит даже самых искушенных театральных зрителей!